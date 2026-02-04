Die Aktie des französischen Rückversicherers SCOR hat nach Vorlage frischer Zahlen um rund vier Prozent zugelegt. Die Signale aus der wichtigen Erneuerungsrunde zum 1. Januar stimmen auch für Branchenprimus Munich Re optimistisch. Ist die Durststrecke der Aktie damit nun vorbei?SCOR hat am Mittwoch einen kräftigen Anstieg des geschätzten Brutto-Prämienaufkommens (EGPI) gemeldet. In der Erneuerungsrunde zum 1. Januar legte es um 14,8 Prozent zu. Die traditionellen Prämien wuchsen um 4,7 Prozent auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
