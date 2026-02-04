Die Infineon-Aktie reagiert auf die Zahlenvorlage sehr volatil. Nach anfänglichen Gewinnen rutscht der DAX-Titel ins Minus und handelt zur Stunde -1,14% tiefer bei 40,61 €. Was ist von den Ergebnissen zu halten und wie sollten sich Anleger nun verhalten? Erwartungen leicht übertroffen Um es vorwegzunehmen: Das Unternehmen hat die Erwartungen leicht übertroffen und profitierte dabei vom anhaltenden KI-Boom. Konkret meldete der größte deutsche Halbleiterhersteller ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de