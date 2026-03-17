5 überverkaufte Aktien: Nvidia: Umsatz steigt auf 1 Billion US-Dollar, Samsung: Neuer Chip und Infineon

Jahrelang hat Nvidia Samsung bei den Speicherchips außen vor gelassen. Jetzt kommen die Koreaner zum Zug und liefern gleich einen neuen Speicherchip. Macht Samsung jetzt ordentlich Boden gut auf Micron & SK hynix?Fünf Chancen im Keller - überverkaufte Aktien eine Chance? Wenn Märkte nervös werden, entstehen oft die besten Chancen. Im Fokus stehen fünf Aktien, die zuletzt massiv unter Druck geraten sind. Titel, die vom Markt abgestraft wurden, teilweise unabhängig von ihrer operativen Entwicklung. Zudem erklären wir, wie der Relative-Stärke-Index (RSI) funktioniert und wie er für das Timing beim Aktienkauf herangezogen werden kann. Europas Rüstungsduell - BAE Systems vs. Leonardo Die …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran