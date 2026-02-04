Thyssenkrupp AKTIE | Analyse und Einschätzung für Investoren

Im Aktien Marathon analysieren wir jede Woche ausgewählte Aktien mit einem klaren Fokus auf langfristige Investments. Im Gegensatz zu kurz- oder mittelfristigen Betrachtungen stehen hier fundamentale Unternehmensdaten im Mittelpunkt.

- thyssenkrupp WKN: 750000 - ISIN: DE0007500001/ Symbol: TYEKF - Kürzel: TKA

? Drei Key Takeaways

Charttechnik klar verbessert Die thyssenkrupp-Aktie hat sich nachhaltig über der 10-EUR-Marke etabliert. Sowohl im Wochen- als auch im Tageschart ist das Bild aktuell bullisch, solange die Kurse oberhalb der relevanten gleitenden Durchschnitte (SMA20 - SMA50) bleiben.

Aufwärtspotenzial vorhanden, aber volatil Auf der Oberseite liegen mögliche Kursziele zunächst bei 13,34 EUR, darüber im Bereich von 15,50 bis 16,50 EUR. Die hohe Volatilität bleibt jedoch ein prägendes Merkmal der Aktie.

Fundamental weiterhin kein überzeugendes Langfrist-Investment Trotz erster operativer Verbesserungen sind die fundamentalen Kennzahlen insgesamt schwach. Im Aktien Marathon ergibt sich daher aktuell kein klares langfristiges Investment-Signal, sondern eine abwartende Einschätzung.

Diese Kennzahlen werden für mehrere Jahre - aktuell bis 2029 - 2030 - projiziert. Ziel ist es, langfristig orientierten Anlegern eine fundierte Grundlage zu bieten, um die eigene Markteinschätzung zu überprüfen und strategische Anlageentscheidungen vorzubereiten.

Aktien Check: thyssenkrupp Prognose

Chartcheck - Wochenchart (langfristige Perspektive)

Für die thyssenkrupp Prognose zeigt der Wochenchart ein volatiles, aber zuletzt deutlich verbessertes Bild. Nach dem sukzessiven Rückgang seit dem Jahreshoch 2021 folgte 2023 eine erste Erholung. Im Jahr 2024 kam es jedoch erneut zu einem deutlichen Rücksetzer bis auf 2,77 EUR, wo wieder verstärkt Kaufinteresse aufkam.

Im Jahr 2025 nahm die Volatilität deutlich zu. Die Aktie konnte im Zuge steigender Nachfrage bis Oktober 2025 auf 13,34 EUR zulegen. Dieses Niveau wurde anschließend für Gewinnmitnahmen genutzt, was zu einem Rücksetzer bis in den Bereich von 8,50 EUR führte. Auch hier traten erneut Käufer in den Markt.

Positiv hervorzuheben ist die Stabilisierung an der SMA50 (aktuell 9,73 EUR). In den letzten Wochen konnte sich die Aktie zudem über die SMA20 (aktuell 10,26 EUR) schieben und darüber etablieren. Dadurch hat sich das langfristige Chartbild spürbar aufgehellt....

