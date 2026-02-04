Zürich - Nach einem schwachen Start hat der Schweizer Aktienmarkt am Mittwoch Gas gegeben und deutlich im Plus geschlossen. Am späten Nachmittag kletterte der Leitindex SMI gar auf ein neues Allzeithoch und verbesserte damit die erst zwei Wochen alte Bestmarke erneut. Eine Reihe von Zyklikern und die Versicherer sowie defensiven Werte trieben den SMI nach oben. Gerüchte über eine Lockerung des EU-Emissionshandelsregimes sorgten bei Industrieunternehmen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab