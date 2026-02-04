EQS-News: Elmos Semiconductor SE
/ Schlagwort(e): Aktienrückkauf/Dividende
Elmos Semiconductor SE plant Ausschüttung von 36 Mio. Euro an Aktionäre für das Geschäftsjahr 2025
Vorstand und Aufsichtsrat beschließen Aktienrückkaufprogramm über 10 Mio. Euro und Dividendenerhöhung um 50% auf 1,50 Euro je Aktie
Leverkusen, 4. Februar 2026: Der Vorstand der Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Weiterentwicklung der Ausschüttungspolitik beschlossen und setzt damit ein klares Zeichen für eine attraktive und nachhaltige Kapitalallokation. Zukünftig sollen bei einem positiven Netto-Cash-Bestand zum Jahresende ein wesentlicher Teil des Nettobarvermögens über Dividenden und strukturierte Aktienrückkäufe, unter Berücksichtigung der erwarteten Geschäftsentwicklung sowie des jeweiligen Marktumfelds, an den Kapitalmarkt zurückgeführt werden.
Vor diesem Hintergrund schlägt Elmos der Hauptversammlung am 27. Mai 2026 eine Dividende in Höhe von 1,50 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 vor, was einer Erhöhung von 50% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Darüber hinaus hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung eines Aktienrückkaufprogramms über die Börse beschlossen. Im Rahmen des Programms sollen im Zeitraum 24. Februar 2026 bis 31. März 2026 eigene Aktien mit einem Gesamtvolumen von bis zu 10,0 Mio. Euro (ohne Erwerbsnebenkosten) erworben werden.
Mit dem Dividendenvorschlag und dem Aktienrückkauf plant Elmos für das Geschäftsjahr 2025 eine Gesamtausschüttung von rund 36 Mio. Euro. Dies entspricht einer Steigerung von mehr als 100% gegenüber dem Vorjahr und unterstreicht die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens sowie die starke Cash-Position.
"Mit der Weiterentwicklung unserer Ausschüttungspolitik, dem Dividendenanstieg von 50% für das erfolgreiche Geschäftsjahr 2025 und dem beschlossenen Aktienrückkaufprogramm setzen wir ein starkes Zeichen für die nachhaltige und zukunftsorientierte Entwicklung des Elmos Konzerns", sagt Dr. Arne Schneider, Vorstandsvorsitzender der Elmos Semiconductor SE. "Mit attraktiven Dividenden und strukturierten Aktienrückkäufen werden unsere Aktionärinnen und Aktionäre substanziell am Unternehmenserfolg der Elmos beteiligt, während wir gleichzeitig unsere finanzielle Flexibilität und strategische Handlungsfähigkeit für weiteres profitables Wachstum bewahren."
Die vorläufigen Zahlen 2025 sowie der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 werden am 24. Februar 2026 veröffentlicht.
Kontakt
Über Elmos
Hinweis
04.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Elmos Semiconductor SE
|Werkstättenstraße 18
|51379 Leverkusen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 2171 / 40 183-0
|E-Mail:
|invest@elmos.com
|Internet:
|http://www.elmos.com
|ISIN:
|DE0005677108
|WKN:
|567710
|Indizes:
|SDAX, TecDax
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2271692
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2271692 04.02.2026 CET/CEST