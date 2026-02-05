Wie der US-Präsident Donald Trump zuletzt verkündete, wird die USA einen strategischen Vorrat an kritischen Rohstoffen und Mineralien aufbauen. Dieser Aufbau einer nationalen Rohstoffreserve wird *Project Vault* (Anm. Projekt Tresorraum) genannt und durch private Unternehmen und der USA finanziert werden. Die US-Unternehmen sollen 1,67 Mrd. USD an privatem Kapital zur Verfügung stellen und die US-Export-Import-Bank ein Darlehen in Höhe von 10 Mrd. USD ausreichen. Mit diesem Anfangskapital sollen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
