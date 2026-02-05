30.000 USD pro Tonne - warum die USA plötzlich um dieses Metall kämpfen

Anzeige / Werbung

Wie der US-Präsident Donald Trump zuletzt verkündete, wird die USA einen strategischen Vorrat an kritischen Rohstoffen und Mineralien aufbauen.

Dieser Aufbau einer nationalen Rohstoffreserve wird Project Vault (Anm. Projekt Tresorraum) genannt und durch private Unternehmen und der USA finanziert werden. Die US-Unternehmen sollen 1,67 Mrd. USD an privatem Kapital zur Verfügung stellen und die US-Export-Import-Bank ein Darlehen in Höhe von 10 Mrd. USD ausreichen. Mit diesem Anfangskapital sollen kritische Mineralien für die US-Technologieunternehmen, Autohersteller und weitere zivile Betriebe beschafft und vorrätig gehalten werden. Das bringt entsprechende Nachfrage für bisherige und kommende Produzenten mit sich und davon dürfte auch dieses Unternehmen profitieren.

Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen



Mangelware Antimon: Rohstoffversorgung in Gefahr

Das Verteidigungsbudget der USA ist im weltweiten Vergleich mit Abstand das größte. Für das Jahr 2026 sind bisher 901 Mrd. USD eingeplant und die USA geben mehr Geld aus als China, Russland und alle EU-Staaten zusammen. Mit einem Budget von ca. 270 Mrd. USD folgt China auf Rang zwei, Russland mit etwa 150 Mrd. USD auf Rang drei und Deutschland mit ca. 130 Mrd. USD auf Platz vier. Selbst wenn die deutschen Ausgaben mit den anderen EU-Staaten zusammengerechnet werden, würden sie mit ca. 381 Mrd. USD nur ca. 42% des Militärbudgets der Vereinigten Staaten erreichen.

Die überragende Stellung der USA im Rüstungsbereich sowie die zunehmend konfrontative Außen- und Zollpolitik gegen den Rest der Welt hat nicht nur zu internationalen Verstimmungen, sondern auch seitens China zu Gegenreaktionen geführt. So hat das Reich der Mitte die Ausfuhr strategisch wichtiger Metalle und Mineralien eingeschränkt und/oder die Ausfuhr für militärische Nutzung komplett untersagt. Das betrifft auch das Halbmetall Antimon, dessen Preis sich im Zuge der Exportbeschränkungen in den letzten beiden Jahren auf 30.000 USD/t verdreifachte.

Der Basisrohstoff Antimon ist derzeit für Batteriesysteme und in der Halbleiterindustrie unverzichtbar. In der Verteidigungsindustrie dient Antimon zudem als Härtungszusatz für Bleigeschosse und Projektile, um deren Durchschlagskraft zu steigern. Ebenfalls wird das Halbmetall für Infrarotdetektoren und als Flammschutzmittel verwendet und verbraucht.

Hohe Antimonvorkommen von Antimony Resources

Wer als Investor nach Unternehmen mit Antimonproduktion sucht, der findet diese meist bei den großen Rohstoffkonzernen, bei denen Antimon (Sb) aber nur ein marginaler Bestandteil der Rohstoffproduktion ist. Wer jedoch von der Outperformance von Antimon als Rohstoff profitieren möchte, der sollte sich das kanadische Unternehmen Antimony Resources (WKN: A414DM | ISIN: CA0369271014 | Ticker-Symbol: K8J0) anschauen. Das spröde Halbmetall Antimon steht bei dem kanadischen Explorer im Hauptfokus und ist im Hauptprojektgebiet - Bald Hill - reichlich vorhanden. Dieses Projektgebiet befindet sich in der kanadischen Provinz New Brunswick und liegt in dem größten bisher entdeckten antimonhaltigen Gebiet ganz Nordamerikas.

"Bald Hill" ist 1.100 ha groß und bereits in der Vergangenheit wurde hier Antimon gefördert. Laut technischem Bericht gemäß dem kanadischen Standard NI 43-101 lagern in diesem Projekt mind. 2,7 Millionen Tonnen antimonhaltiges Gestein mit einem Anteil von drei bis vier Prozent Antimon. Daraus könnten zwischen 81.000 t bis 108.000 t reines Antimon produziert werden.

Antimony Resources will das Projektgebiet mit seinem aktuellen Cashbestand von zuletzt über 10 Mio. CAD zügig mit einem erweiterten Bohrprogramm weiterentwickeln. Die bereits durchgeführten und ausgewerteten Bohrungen sind bereits sehr vielversprechend. Mehrere Bohrlöcher zeigten Antimongehalte von 2,76% bis hin zu 14,91% an und deuten auf ein viel höheres Vorkommen an Antimon hin als bisher angenommen. Dank dieser erstklassigen Ergebnisse mit hochgradigen Vorkommen wird das Projekt nochmals deutlich an Wirtschaftlichkeit gewinnen.

Neues Antimonvorkommen entdeckt

Wie das Unternehmen am vorgestrigen Dienstag, den 03.02.2026 berichtete, konnte mit dem laufenden Bohrprogramm ein ganz neues Vorkommen an Antimon entdeckt werden. Diese in der Marcus-Zone West aufgespürten Vorkommen sind auf einer zusammenhängenden Strecke von über 25 m sichtbar. Aktuell gehen die Geologen davon aus, dass es sich um eine neue Mineralisierung und damit um ein neues Vorkommen handelt. Es ist aber nicht auszuschließen, dass es sich um die Erweiterungen der Hill Zone handelt und daher sollen in diesem Jahr zusätzliche Grabungen und Proben zwischen beiden Zonen durchgeführt und entnommen werden.

Fazit

Die letzten Bohrergebnisse wie auch die neu aufgespürten Vorkommen von Antimon in der Marcus-Zone unterstreichen das Potenzial von Antimony Resources, ein zukünftig wichtiger Lieferant von Antimon zu werden. Da das Projektgebiet in Bezug auf die Infrastruktur bereits gut erschlossen ist, kann ein späterer Minenaufbau unter verminderten Kosten vorgenommen werden. Entsprechend schneller amortisiert sich das Projekt, was auch eine spätere Wirtschaftlichkeitsberechnung nach den noch durchzuführenden Bohrungen und Grabungen zeigen dürfte.



Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen



Interessenskonflikt

Gemäß § 85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Ita Joka S. A. sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Ita Joka S. A. (nachfolgend "Relevante Personen") ggf. künftig Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen halten oder auf steigende oder fallende Kurse setzen werden und somit ggf. künftig ein Interessenskonflikt entstehen kann. Die Relevanten Personen behalten sich dabei vor, jederzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können (nachfolgend jeweils als "Transaktion" bezeichnet). Transaktionen können dabei unter Umständen den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

Die Ita Joka S. A. ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.

Es besteht aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Ita Joka S. A. für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.

Risikohinweis

Die Ita Joka S. A. bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf derfinanzinvestor.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Ita Joka S. A. und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Ita Joka S. A. und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen.



Nutzungsbedingungen

Die Ita Joka S. A. ist für die Aussendung der Informationen, die von Dritten bezogen werden, auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Ebenso ist die Ita Joka S. A. bei der Versendung von Informationen per E-Mail über das Internet auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Die Ita Joka S. A. übernimmt daher keine Gewährleistung für zeitweilige oder dauerhafte Unterbrechungen des E-Mail-Informationsdienstes.

Die von der Ita Joka S. A. veröffentlichten und versandten Informationen entstammen unterschiedlichen Quellen. Die Ita Joka S. A. übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Pünktlichkeit der genannten und versandten Informationen.

Die genannten und versandten Informationen stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Wertpapiere, Indizes, Derivate oder Geldmarktinstrumente dar. Der Benutzer erkennt an, dass der Ita Joka S. A. mit den Portal- und E-Mail-Informationsdiensten keine Anlageberatung im Hinblick auf den Erwerb oder die Veräußerung von Wertpapieren, Indizes, Derivaten, Geldmarkt- oder sonstigen Finanzmarktinstrumenten leistet.

Die Ita Joka S. A. haftet nicht für mittelbare Schäden, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn, die durch die Benutzung der Informationsdienste der Ita Joka S. A. entstehen.

Die Ita Joka S. A. behält sich das Recht vor, die Informationsdienste durch neue Angebote oder Zahlungsmöglichkeiten zu erweitern oder zu verändern, sowie die Informationsdienste einzuschränken oder ganz oder teilweise einzustellen.

Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, sofern die Haftung für den Schaden aufgrund einer grobfahrlässigen oder vorsätzlichen Vertragsverletzung der Ita Joka S. A., ihrer gesetzlichen Vertreter oder ihrer Erfüllungsgehilfen oder auf arglistigem Verschweigen eines Mangels oder Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft beruht. Ausgenommen von der Beschränkung ist ferner die Haftung für Verletzungen des Körpers, der Gesundheit oder des Lebens.

Impressum

Informationen gem. § 5 Telemediengesetz und § 55 Abs. 1 Rundfunkstaatsvertrag (RStV)

Die Seite www.derfinanzinvestor.de wird bereitgestellt durch die Ita Joka S. A.

ANSCHRIFT:

Ita Joka S. A.

Av. Central 27

160501 Loma Plata

Paraguay

KONTAKT PER E-MAIL:

itajoka [at] online.ms

GESCHÄFTSFÜHRUNG:

Direktor: Lennart Stahr

Sitz der Gesellschaft: Loma Plata

VERANTWORTLICH FÜR DEN INHALT:

(verantwortlich i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV)

Redaktion:

Alfred Laugeberger

Die o.g. Verantwortlichkeiten gelten für die Seite www.derfinanzinvestor.de. Für weitere Portale/Portalangebote der Ita Joka S. A. bestehen gesonderte Regelungen. Den Verantwortlichen für den Inhalt dieser Angebote können Sie dem jeweiligen Impressum entnehmen.

RECHTSHINWEIS:

© Copyright Ita Joka S. A.

Die Inhalte sind urheberrechtlich, als wesentliche Teile von Datenbanken oder als sonstige gewerbliche Schutzrechte geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Insbesondere dürfen Nachdrucke, öffentliches Zugänglichmachen, insbesondere durch Aufnahme in fremde Internetangebote und Online-Dienste sowie Vervielfältigungen auf Datenträger aller Art, z.B. CD-ROM, DVD-ROM usw., auch auszugsweise, nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die Ita Joka S. A. erfolgen. Die Modifikation, Reproduktion oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung durch die Betreiberin ist untersagt. Das automatische Abrufen oder Auslesen (Ausparsen) der von der Ita Joka S. A. zur Verfügung gestellten Informationen ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Ita Joka S. A. erlaubt. Die Ita Joka S. A. haftet nicht für unverlangt übermittelte Fotos, Inhalte, Manuskripte etc. Für Inhalte von Webseiten, auf die durch einen Link verwiesen wird und Inhalte, die ausdrücklich z.B. mittels Urhebervermerk oder entsprechendes Branding als fremde Inhalte gekennzeichnet sind, übernimmt die Ita Joka S. A. keine Haftung.

Enthaltene Werte: CA0369271014