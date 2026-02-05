NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Infineon von 39,20 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die jüngsten Ergebnisse des Chipkonzerns seien dank starker Marge zwar besser gewesen als gedacht, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwochabend. Der Ausblick habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, sei allerdings nicht an den aktuellen Dollar-Kurs angepasst worden. Sollte er im Laufe des Quartals so schwach bleiben, müssten die Schätzungen nach unten angepasst werden. Das eigentlich Positive im jüngsten Bericht sei der Ausblick für das Geschäft mit KI-Chips 2027. Der Markt werde diese Aussichten allerdings erst einpreisen, wenn sie sich Ende des laufenden Geschäftsjahres noch einmal bestätigen. Insgesamt sei Infineon ein gut geführtes Unternehmen in schwierigem Umfeld./rob/ag/bek



