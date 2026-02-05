BASF zeigt seit Monaten einen stabilen Aufwärtstrend. Kurzfristig rückt jedoch eine mögliche Überhitzung stärker in den Fokus.Den vollständigen Artikel lesen ...
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|48,760
|48,780
|09:56
|0,000
|0,000
|09:57
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|09:50
|BASF: Das ist 2026 drin
|Im gestrigen Handel herrschte in der über Jahre hinweg immer wieder gebeutelten Chemiebranche regelrecht Euphorie. So konnten einige Sektorvertreter wegen der Hoffnung auf Entlastungen kräftig zulegen....
|08:30
|08:21
|Märkte am Morgen: Gold, Silber, Bitcoin, Amgen, Alphabet, AMD, SAP, Siemens Healthineers, BASF
|Das Umfeld an den Aktienmärkten ist aktuell alles andere als einfach. Das hat sich gestern mal wieder deutlich gezeigt. Der DAX geriet nach guten Start unter Druck und schloss 0,72 Prozent tiefer bei...
|Mi
|Abend-Update: Abend-Update: BASF dreht auf - wer jetzt zögert, jagt später hinterher - das müssen Sie jetzt wissen!
|Mi
|ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Rekord in London und Zürich - EuroStoxx verliert
| PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Mittwoch uneinheitlich geschlossen. Während die Leitindizes in London und der Schweiz Rekordhöhen erreichten, gab der mit zahlreichen deutschen...
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|BASF SE
|48,820
|-1,89 %