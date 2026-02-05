Lausanne - Der Finanzbroker Compagnie Financière Tradition (CFT) hat 2025 mehr Umsatz erzielt. Einen Ausblick macht das Unternehmen wie üblich nicht. Der Erlös (IFRS) stieg laut Mitteilung vom Donnerstag um 6,1 Prozent auf 1,12 Milliarden Franken. Zu konstanten Wechselkursen resultierte sogar ein Plus von 11,3, Prozent. Damit lagen die Zahlen knapp unter den Schätzungen: Der AWP-Konsens hatte einen Umsatz von 1,13 Milliarden erwartet. Allein im vierten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
