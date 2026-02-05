EQS-News: Novartis Pharma GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Novartis Deutschland und das Ambulante Herzzentrum Kassel stärken ambulante Betreuung von Herzpatient*innen mit neuem Versorgungskonzept zur Überwachung von Risikofaktoren Partnerschaft zwischen Novartis und Herzzentrum Kassel verbessert strukturierte Nachsorge



Einheitlicher Behandlungspfad für Lipidmanagement sorgt für standardisierte Abläufe



Nachhaltige Senkung von Cholesterinwerten für mehr Patientensicherheit Nürnberg, 05. Februar 2026 - Novartis Deutschland und das Ambulante Herzzentrum Kassel entwickeln ein neues Versorgungskonzept für das Lipidmanagement von Herzpatient*innen zur Senkung ihrer Risikofaktoren. Das Konzept ist speziell auf Patient*innen nach einer kathetergestützten Behandlung verengter Herzkranzgefäße (perkutane Koronarintervention, PCI) zugeschnitten. Mittels eines standardisierten Behandlungspfads sollen erhöhte Blutfette gezielt überwacht und gesenkt werden. Dabei steht insbesondere das LDL-Cholesterin (LDL-C) im Fokus, das eine entscheidende Rolle bei Herz-Kreislauferkrankungen spielt. Bisher wird das Lipidmanagement von Herzpatient*innen sehr unterschiedlich gehandhabt - je nach Klinik oder Standort. Eine klar geregelte und gut organisierte ambulante Nachsorge bietet jedoch großes Potenzial: Durch ein standardisiertes Screening und die regelmäßige Überprüfung der individuell festgelegten LDL-C-Zielwerte kann die Behandlung maßgeblich optimiert werden, was langfristig zu besseren Ergebnissen für die Patient*innen führen kann. Um bestehende Lücken zu schließen, entwickeln das Ambulante Herzzentrum Kassel und Novartis Deutschland ein ambulantes Versorgungskonzept, dass das Lipidmanagement der Betroffenen kontinuierlich verbessern soll. In einer Pilotphase sollen rund 600 Patient*innen gescreent und nach einem standardisierten Behandlungsprotokoll betreut werden, das die Festlegung der LDL-C-Zielwerte, die Anpassung der Therapie und regelmäßige Kontrolltermine umfasst. So soll eine verlässliche und gut abgestimmte Nachsorge entstehen, die Patient*innen sicher bis zur Zielwerterreichung begleitet. Der Behandlungspfad wird während des gesamten Projektverlaufs praxisnah getestet, kontinuierlich evaluiert und optimiert. Ziel ist es, innerhalb von 12 Monaten 90% der Patient*innen zuverlässig zu ihren individuellen LDL-C-Zielwerten zu führen und damit die Versorgung nachweislich zu verbessen. "Herz-Kreislauferkrankungen sind in Deutschland noch immer Todesursache Nummer eins. Viele Fälle wären jedoch vermeidbar: Rund 80% lassen sich auf beeinflussbare Risikofaktoren zurückführen. Einer der wichtigsten ist ein zu hoher LDL-Cholesterinwert", betont PD Dr. med. Christoph Jensen, Ärztliche Leitung am Ambulanten Herzzentrum Kassel. "Unser Ansatz soll Patient*innen helfen, durch einen standardisierten Behandlungspfad erhöhte Blutfette wie Cholesterin nachhaltig zu senken. Durch strukturierte Abläufe und mit telemedizinischer Unterstützung wollen wir die Versorgung unserer Herzpatient*innen spürbar verbessern." "Wir freuen uns sehr, das Ambulante Herzzentrum Kassel als Partner bei diesem Projekt zu unterstützen. Unser Ziel ist es, gemeinsam innovative Strukturen zu entwickeln, die das Lipidmanagement vereinheitlichen und gut in den Behandlungsalltag integrierbar sind," so Nicolas X. Weber, Head Innovation & Activation bei Novartis Deutschland. "Dabei verstehen wir uns nicht nur als Unterstützer, sondern als Mitgestalter eines strukturellen Wandels im Gesundheitswesen. Durch eine enge Zusammenarbeit und die Bündelung unserer Stärken und Expertisen wollen wir gemeinsam mit unseren Partnern im Gesundheitssystem die Qualität der Versorgung steigern und Patient*innen optimale Behandlungsergebnisse ermöglichen." Die neue Partnerschaft reiht sich in bereits bestehende Kooperationen ein. Novartis Deutschland engagiert sich gemeinsam mit Akteur*innen aus klinischer Praxis und Wissenschaft, innovative Konzepte voranzutreiben, um konkrete Lösungen für zentrale Herausforderungen unseres Gesundheitssystems zu entwickeln. Im Fokus stehen Modelle, die Therapieentscheidungen unterstützen und Patient*innen entlang des gesamten Behandlungspfads - von der Diagnose über die Therapie bis zur Nachsorge - individuell begleiten. Ziel ist es, dass alle Patient*innen die für sie passende Therapie erhalten. V.l.n.r. Gerrit-René Walke (Manager Health Care System Partnerships, NVS), Dr. Michael Bell (Leiter Telemedizinzentrum Ambulantes Herzzentrum Kassel), PD. Dr. Christoph Jensen (Ärztliche Leitung Ambulantes Herzzentrum Kassel), Sabina Albrecht (Operative Leitung Ambulantes Herzzentrum Kassel), Laura Fiehm (Head KOL-/Netzwerk Management Süd, NVS), Petra Becker (Leitung Studienzentrum), Stefanie Carneiro Teixeira (KOL-/Netzwerkmanagerin), Andreas Walde, CFO B. Braun Avitum AG), Matthias Kranz (Klinikreferent, Novartis), Dr. Thomas Dietze (Ärztliche Leitung, Ambulantes Herzzentrum Kassel) Über Ambulantes Herzzentrum Kassel (AHZ) Das Ambulante Herzzentrum Kassel ist Teil der B.Braun Gesundheitszentren, einem Verbund von insgesamt 38 medizinischen Einrichtungen. Mit jährlich rund 50.000 Behandlungsfällen zählt das AHZ zu den zentralen kardiologischen Versorgern der Region. Das Zentrum bietet moderne Herzmedizin von der Diagnostik über interventionelle Therapieverfahren bis hin zur Nachsorge. Neben einer spezialisierten kardiologischen Fachpraxis verfügt das AHZ über zwei eigene Herzkathetermessplätze für minimalinvasive Eingriffe. In allen Bereichen der Versorgung legt das AHZ großen Wert darauf, Patientinnen und Patienten nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft und gemäß geltenden Leitlinien zu behandeln. Mit mehreren Standorten in Nordhessen stellt das AHZ eine wohnortnahe Versorgung sicher. Ein seit vielen Jahren etabliertes Studienzentrum ermöglicht zudem den Zugang zu innovativen Therapieansätzen und trägt zur Weiterentwicklung der kardiologischen Versorgung in der Region bei.

Über Novartis Novartis ist ein Unternehmen, das sich auf innovative Arzneimittel konzentriert. Jeden Tag arbeiten wir daran, Medizin neu zu denken, um das Leben der Menschen zu verbessern und zu verlängern, damit Patient*innen, medizinisches Fachpersonal und die Gesellschaft in der Lage sind, schwere Krankheiten zu bewältigen. Unsere Medikamente erreichen fast 300 Millionen Menschen weltweit. In Deutschland beschäftigt Novartis rund 2.700 Mitarbeitende an sechs Standorten. Entdecken Sie mit uns die Medizin neu: Besuchen Sie uns unter novartis.de und bleiben Sie mit uns auf LinkedIn und YouTube in Verbindung. Referenzen: [1] Statistisches Bundesamt. (2024). Todesursachen. https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Todesursachen/_inhalt.html (abgerufen am 26.11.2025) [2] World Heart Federation. (o. D.). Prevention. https://world-heart-federation.org/what-we-do/prevention/. (abgerufen am 26.11.2025) # # # Pressekontakt Novartis Deutschland Katja Minak

katja.minak@novartis.com

Novartis Pharma GmbH

presse.deutschland@novartis.com



Sophie-Germain-Straße 10

90443 Nürnberg

www.novartis.de Julia Carl

julia.carl@novartis.com









