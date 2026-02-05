Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag kaum verändert in den Handel gestartet. Eine Mehrheit der Titel steht zwar im Plus, Gewinnmitnahmen bei den beiden Pharmaschwergewichten Roche und Novartis bremsen indes den Gesamtmarkt. Nachdem am Vortag das neue Rekordhoch in die Nähe von 13'600 Punkten geführt hatte, scheint momentan eher die Konsolidierung der Marke bei 13'500 Punkten im Vordergrund zu stehen. Geprägt wird das Geschehen am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab