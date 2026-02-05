Kontinuierliche hochgradige Ergebnisse stärken Araxás Position als herausragende Seltene-Erden-Ressource

Anzeige / Werbung

St George Mining schärft weiter das Investmentargument für sein Araxá-Seltenen-Erden- und Niob-Projekt in Brasilien. Eine neue Runde von Bohrergebnissen untermauert erneut Größe, Gehalt und Wachstumspotenzial des Projekts.

St George Mining Limited (ISIN: AU000000SGQ8) hat weitere Analyseergebnisse aus den laufenden Diamantbohrungen auf seinem zu 100% unternehmenseigenen Araxá-Seltenen-Erden- und Niob-Projekt in Minas Gerais, Brasilien, veröffentlicht. Die aktuellen Daten tragen erneut dazu bei, Größe und Qualität der Ressource neu zu definieren. Die neuen Ergebnisse umfassen zehn zusätzliche Diamantbohrlöcher, die sämtlich mächtige Zonen hochgradiger Mineralisierung ab der Oberfläche durchschnitten haben, mit Gehalten von bis zu 15% TREO und 2,7% Nb2O5.

Die wichtigsten Bohrabschnitte unterstreichen sowohl die Konsistenz als auch die Größenordnung der Mineralisierung. Zu den Highlights zählen 135,2 Meter mit 3,37% TREO und 0,58 % Nb2O5 ab Oberfläche in Bohrloch AXDD042, 99,2 Meter mit 4,63% TREO in AXDD043 sowie 85,8 Meter mit 5,16% TREO in AXDD044. Mehrere Bohrlöcher enthalten höhergradige interne Zonen, die an oder nahe der Oberfläche beginnen, was den oberflächennahen Charakter der Mineralisierung und deren potenzielle Entwicklungsvorteile unterstreicht.

Konsistenz über breite Intervalle

Nach Angaben des Unternehmens bestätigt die jüngste Serie von Analyseergebnissen, dass alle Bohrlöcher mächtige, kontinuierliche Mineralisierung durchschnitten haben - ein Merkmal, das Araxá weiterhin von vielen vergleichbaren Projekten abhebt. Die Ergebnisse zeigen eine durchgehende Kontinuität über breite Intervalle, wobei die Mineralisierung in alle Richtungen offen bleibt. Bemerkenswert ist zudem, dass die Bohrungen häufig über die aktuelle Tiefe der Mineralressourcenschätzung von 100 Metern hinausreichen, was auf ein erhebliches Erweiterungspotenzial der Ressource hindeutet.

St George weist darauf hin, dass die Araxá-Ressource bereits die größte und hochgradigste karbonatitgebundene Seltene-Erden-Ressource Südamerikas sowie die zweithochgradigste in der westlichen Welt ist. Die neuen Daten stärken diese Position, indem sie das Volumen der mineralisierten Bereiche hervorheben, die außerhalb des bestehenden Modells liegen.

Management-Kommentar unterstreicht Dynamik

John Prineas, Executive Chairman von St George Mining, hob das Tempo und die Bedeutung des Bohrprogramms hervor und erklärte:

"Es wird bei Araxá ununterbrochen gebohrt, und weiterhin treffen außergewöhnliche Ergebnisse ein."

Er ergänzte: "Entscheidend ist, dass die Mineralisierung in alle Richtungen offen ist und wir die Grenzen des Systems bislang noch nicht gefunden haben."

Darüber hinaus verwies Herr Prineas auf die Auswirkungen für das Ressourcenwachstum und merkte an, dass die laufende Kampagne "nach unserer Einschätzung weitere herausragende Abschnitte liefern wird, die das Potenzial haben, das Volumen der Ressource sehr positiv zu beeinflussen". Er hob drei Merkmale hervor, die Araxá weiterhin von anderen Projekten unterscheiden: sehr hohe Gehalte, Mineralisierung ab der Oberfläche sowie das reichliche Vorkommen von sowohl Niob als auch Seltenen Erden.

Ressourcendefinition und Aufwertungspotenzial

Das Unternehmen berichtet, dass die erhöhte Bohrdichte sowohl die Erweiterung der Ressource als auch die Umwandlung von Inferred-Ressourcen in die Kategorie Indicated unterstützt. Die Konsistenz der Gehalte über große Mächtigkeiten hinweg untermauert die Robustheit des geologischen Modells und schafft Vertrauen in zukünftige Aktualisierungen der Mineralressourcenschätzung.

Die jüngsten Bohrungen bestätigen zudem, dass Araxá weiterhin reich an magnetischen Seltenen Erden ist, mit einem NdPr-zu-TREO-Verhältnis von rund 20%, was mit der bestehenden Ressource übereinstimmt. Dieses Verhältnis ist ein wichtiger Faktor für nachgelagerte Wertbetrachtungen.

Bohrprogramm läuft bis 2026 weiter

St George setzt sein intensives Bohrprogramm fort und arbeitet rund um die Uhr mit drei Diamantbohrgeräten und einem RC-Bohrgerät vor Ort. Die Kampagne soll bis ins Jahr 2026 hinein fortgeführt werden, wobei derzeit 31 Bohrlöcher auf Analyseergebnisse warten. Weitere Resultate sollen in den kommenden Wochen veröffentlicht werden.

Mit dem Fortschreiten der Bohrarbeiten und der Ausdehnung des Ressourcenmodells entwickelt sich Araxá schrittweise von einem Explorationserfolg hin zu einem klareren Entwicklungspfad. Die jüngsten Ergebnisse unterstreichen Größe, Kontinuität und Wachstumsprofil des Projekts und halten es fest im Blickfeld von Investoren, die ein Engagement in kritischen Rohstoffen in stabilen Jurisdiktionen verfolgen.

Quellen:

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03053264-6A1310671&v=undefined

Lassen Sie sich in den Verteiler für St George Mining oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler St George Mining" oder "Nebenwerte".

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

Disclaimer/Risikohinweis St George Mining

Interessenkonflikte: Mit St George Mining existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der St George Mining. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von St George Mining können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von St George Mining einsehen: https://www.stgm.com.au/investor-centre/investor-welcome.



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung St George Mining vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Kontinuierliche hochgradige Ergebnisse stärken Araxás Position als herausragende Seltene-Erden-Ressource appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000SGQ8