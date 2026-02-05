© Foto: Jakub Porzycki - NurPhotoMit Rekordaufträgen, starkem Gewinnsprung und einer höheren Dividende trotzt Saab der schwachen Stimmung im Rüstungssektor. Die Aktie steigt.Saab hat das vierte Quartal mit deutlich besseren Ergebnissen abgeschlossen und seine mittelfristigen Ziele nach oben angepasst. Der Umsatz stieg auf 27,7 Milliarden Kronen (rund 2,6 Milliarden Euro) und lag damit klar über dem Analystenkonsens. Das organische Wachstum betrug 34,5 Prozent. Das EBITDA erhöhte sich auf 4,2 Milliarden Kronen, das operative Ergebnis auf 3,26 Milliarden Kronen, womit Saab die Erwartungen erneut übertraf. Der Gewinn nach Steuern erreichte 2,57 Milliarden Kronen. Besonders stark fiel der Auftragseingang aus, der im Quartal …Den vollständigen Artikel lesen
