Frankfurt am Main (ots) -- Einzigartiger Markenauftritt mit neuem Logo, unverwechselbarer Farbwelt und ausdrucksstarkem Claim- Transformation vom Wassersprudlerhersteller zur ganzheitlichen Getränkemarke- Neue, reichweitenstarke "drink better"-Kampagne ab Februar on air- Neuproduktoffensive über alle Produktkategorien ab Frühjahr 2026drink better - mit diesem starken Markenversprechen und einem neuen, prägnanten Markenauftritt hat sich Sodastream jetzt neu erfunden und unterstreicht damit seine Transformation vom Wassersprudlerhersteller zur All-in-one-Lösung für Getränke. Das neue Markenerscheinungsbild vereint Logo, prägnante Farbwelt, Symbole, Bildwelten und Claim zu einem unverwechselbaren Auftritt. Mit einer digitalen Kampagne, die laut, kompromisslos progressiv und visionär ist, zeigt Sodastream ab Februar, was moderne Getränkekultur bedeutet: drink better. Julian Hessel, Marketing Director DACH: "Sodastream hat sich in den vergangenen Jahren konsequent weiterentwickelt. 2026 wird das Jahr sein, in dem sich diese Transformation in seiner ganzen Kraft zeigt. Unser neuer Auftritt soll dies für alle sichtbar, fühlbar und spürbar machen - und zu einem Aufbruchversprechen für Konsument*innen und unsere Handelspartner werden." Das neue Markenerscheinungsbild, das von der übergreifenden Markenkommunikation bis hin zum POS flächendeckend im Handel ausgerollt wird, ist dabei nur der Auftakt - ab Frühjahr wird sich die geballte Power von Sodastream durch eine Vielzahl bahnbrechender Produktneuheiten über alle Kategorien des Ecosystems hinweg entfalten."Die Welt hat sich verändert, aber was ist mit Getränken?" - das ist das zentrale Motiv des Spots der neuen "drink better"-Kampagne und der Kern des neuen Sodastream. Überall hat sich die Welt weiterentwickelt, nur nicht bei den Getränken. Sodastream ändert das und wird mit seinem Ecosystem aus Wassersprudlern, Getränkesirups, Saftkonzentraten, CO2-Zylindern und Zubehör zur Universalantwort auf die Bedürfnisse aller Konsument*innen. Better Personalisation, Better Health, Better Convenience, Better for the Planet, Better Value - mit Sodastream haben Verbraucher*innen die Möglichkeit und die unendliche Freiheit, ihre Lieblingsgetränke immer und überall genau und nur so zu genießen, wie sie es mögen: maximal individualisiert - in Bezug auf Geschmack, Zutaten, Süße und Mischungsverhältnis -, und das alles in jeder noch so individuellen Ausprägung. Julian Hessel weiter: "Sodastream kann alles. Wir sind 2026 der ganzheitliche Systemanbieter für moderne Getränkelösungen. Mit Sodastream haben alle den,Kleinsten Getränkemarkt der Welt' zu Hause. Unsere Mission ist es deshalb, alle, die noch nicht umgestiegen sind, davon zu überzeugen, Teil einer Bewegung zu werden, von der alle profitieren: die Konsument*innen und natürlich auch unsere Handelspartner, denn Fertiggetränke kaufen war gestern.""drink better"-Kampagne ab sofort liveAuftakt ist die große "drink better"-Kampagne, die ab sofort über sämtliche Digitallkanäle live geht: CTV, OLV, YouTube, Socials, Onlinewerbung. Das Set-up der Kampagne ist maximal flexibel gestaltet. Jenseits des 30-sekündigen Spots gehen unterschiedliche Cut-downs und Varianten on air, die die Markenvorteile und Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichsten Use-Cases zelebrieren. Entwickelt wurde die globale Kampagne vom Sodastream-Headquarter-Team, für die Produktion verantwortlich waren Jiminy Creative und Glitch. Julian Hessel: "An der Kampagne wird 2026 niemand vorbeikommen und genau das ist unser Ziel: aufzeigen, wie groß und durchschlagsstark das neue Sodastream ist und wie viel besser die Marke das Getränkeerlebnis für uns alle macht."Neuproduktoffensive im zweiten HalbjahrNach dem Launch des neuen Markenauftritts, der über sämtliche Kommunikations- und Vertriebskanäle hinweg sowie flächendeckend im Handel erlebbar wird, startet Sodastream ab Mitte des Jahres die größte Produktoffensive seiner Unternehmensgeschichte. Julian Hessel: "Sodastream war schon immer die Kraft der Veränderung - 2026 heben wir sie auf ein völlig neues Level. Mit dem Launch der größten Produktneuheit, die wir je vorgestellt haben, einer komplett neuen Wassersprudlerrange, sowie weiteren innovativen Produkten quer durch das gesamte Ecosystem zeigen wir, was 'drink better' bedeutet. Diese Produkte werden neue Maßstäbe setzen, überraschen, begeistern und unser Markenversprechen 'drink better' erlebbar machen - für alle, die ihre Trinkmomente smarter, nachhaltiger und einfach besser gestalten wollen."Pressekontakt:Deutscher PressesternBierstadter Straße 9 a, 65189 Wiesbaden, GermanyJulia Heirich, E-Mail:j.heirich@dps-news.deTel.: +49 611 39539-22Original-Content von: SodaStream, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58603/6211014