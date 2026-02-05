© Foto: Alastair Grant/AP/dpaShell meldet den niedrigsten Quartalsgewinn seit fast fünf Jahren. Trotzdem erhöht der Konzern die Dividende und setzt Milliarden für Aktienrückkäufe ein.Der britische Ölkonzern Shell hat im vierten Quartal den schwächsten Gewinn seit fast fünf Jahren erzielt. Das Unternehmen litt unter niedrigeren Ölpreisen und ungünstigen Steueranpassungen, wie CNBC berichtete. Shell erzielte einen bereinigten Gewinn von 3,26 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut Daten der London Stock Exchange Group mit 3,53 Milliarden US-Dollar gerechnet, eine unternehmensinterne Prognose lag bei 3,51 Milliarden US-Dollar. Damit verzeichnete Shell das schwächste Quartalsergebnis seit dem ersten Quartal 2021 (3,2 …Den vollständigen Artikel lesen
