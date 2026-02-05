Auf einem gut besuchten Roundtable von mwb Research hat der CEO/CTO von cyan AG, Markus Cserna, ein operatives Update gegeben, das unseren Investment Case weitgehend bestätigt. Das Management bekräftigte das Rollout-getriebene Wachstum im Telko-Geschäft und wies auf den strukturellen zeitlichen Abstand zwischen der Kundenwachstum und der Erlösrealisierung hin. Europa bleibt der operative Fokus, während Afrika, Asien (außer China) und der geplante Markteintritt in den USA über einen Tier-2-Operator Anfang 2026 langfristige Optionen bieten. Wichtig ist, dass das Management detailliert auf die SMB-Lösung Guard 360 einging, die voraussichtlich ab 2027 finanziell relevant werden wird, während 2026 der Fokus auf das Onboarding von Partnern und dem Aufbau einer Projektpipeline liegt. Die FY25-Prognose und das Erreichen eines positiven EBITDA wurden erneut bestätigt. Wir halten an der Empfehlung "Kaufen" und einem Kursziel von 4,00 EUR fest. Die endgültigen FY25-Zahlen werden im März erwartet, begleitet von einem Ausblick auf FY26. Die Präsentation können Sie hier ansehen: https://research-hub.de/events/video/2026-01-29-14-00/CYR-GR Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/cyan-ag





