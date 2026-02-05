FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 4900 Pence auf "Buy" belassen. Dies schrieb Damian McNeela in dem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Jahresbilanz 2025. Er geht von leichten Rückgängen bei Umsatz, Marge und Ergebnis aus./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB0002875804
