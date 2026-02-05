NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3200 Pence auf "Sector Perform" belassen. Die Briten hätten die Erwartungen bei Ergebnis und Cashflow etwas verfehlt, schrieb Biraj Borkhataria am Donnerstag nach den Zahlen zum vierten Quartal 2025. An ihren Aktienrückkäufen hielten sie fest./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:40 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:40 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00BP6MXD84
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
