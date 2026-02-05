- Datavault AI hat im vierten Quartal 2025 Tokenisierungs- und Technologielizenzvereinbarungen im Wert von 49 Mio. Dollar unterzeichnet, die sich auf den Umsatz der Geschäftsjahre 2025 und 2026 auswirken.

- Umsatz: Datavault AI erwartet für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von mindestens 30 Mio. Dollar, verglichen mit 2,7 Mio. Dollar im Geschäftsjahr 2024. Dies entspricht einer Steigerung unseres Umsatzes um mehr als 1.000 % gegenüber 2024.

- Das Unternehmen expandiert weiter, um kurz- und langfristig einen erheblichen Anstieg unseres Cashflows und unserer Erträge zu erzielen, mit einem Umsatzziel von mindestens 200 Mio. Dollar für 2026.

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA / ACCESS Newswire / 5. Februar 2026 / Datavault AI Inc. (NASDAQ:DVLT) ("Datavault AI" oder das "Unternehmen"), ein führender Anbieter von Technologien für Datenmonetarisierung, Authentifizierung, digitale Interaktion und Tokenisierung realer Vermögenswerte ("RWA"), hat heute einen Brief seines Chief Executive Officers Nathaniel Bradley an die Aktionäre veröffentlicht, in dem er die Erfolge des Unternehmens im Jahr 2025 und die Aussichten für 2026 hervorhebt.

EINE NACHRICHT VON UNSEREM CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Sehr geehrte Aktionäre von Datavault AI,

ich möchte Ihnen meinen tiefsten Dank für Ihre unerschütterliche Unterstützung, Ihre Geduld und Ihr wertvolles Feedback während des transformativen Jahres 2025 aussprechen. Wir hoffen, dass diese Mitteilung sowohl einen Rückblick auf die bedeutenden Fortschritte von Datavault AI im vergangenen Jahr als auch einen aufschlussreichen Ausblick auf die Herausforderungen und Chancen des Jahres 2026 bietet.

Unser Leitprinzip war und ist es, die nationale Einführung auszuweiten und zusätzliche Kundenimplementierungen zu unterstützen, die von sicherer Kommunikation, sicherer Speicherung, Near-Edge-Computing und sicherer Datenverarbeitung profitieren. Mit der Ausweitung der Abdeckung in den USA erwartet das Unternehmen, dass die kombinierte Infrastruktur dazu beitragen wird, vertrauenswürdige Tokenisierungs-, Austausch- und Bewertungsworkflows zu beschleunigen, indem cybersichere Edge-Knoten näher an den Orten platziert werden, an denen Daten generiert und Entscheidungen getroffen werden. Wir sind bestrebt, eine Vorreiterrolle bei KI-gesteuerten Datenerfahrungen, der Bewertung und Monetarisierung von Vermögenswerten in der Web 3.0-Umgebung zu übernehmen.

Während wir uns weiterhin durch die Komplexität der KI-Landschaft navigieren, ist Ihre Rolle als Aktionäre auf diesem Weg von unschätzbarem Wert. Vielen Dank, dass Sie ein integraler Bestandteil unserer Mission sind und unerschütterlich an unsere Vision glauben. Gemeinsam erleben wir nicht nur ein entscheidendes Kapitel in der Geschichte der KI, sondern gestalten es auch aktiv mit.

Erfolge im Jahr 2025

Wir haben alle Ziele erreicht, die wir uns zu Beginn des Jahres 2025 gesetzt hatten, darunter:

- Integration der drahtlosen Mehrkanal-Audio-Software WiSA E in die neueste Set-Top-Box-Plattform Video Soundbox (VSB) von Sagemcom, deren weltweiter Versand im Dezember 2024 begann. Die hochmoderne WiSA E-Software ermöglicht es der All-in-One-Audio-/Video-VSB, ein innovatives und immersives Home-Entertainment-Erlebnis zu bieten. Mit WiSA E können Verbraucher Dolby Atmos-Audio genießen, das drahtlos an externe Lautsprecher übertragen wird und ihr Audioerlebnis auf ein neues Niveau hebt. Der SoundSend E Transmitter bietet Dolby Atmos-Decodierung, HDMI ARC/eARC-Konnektivität und app-basierte Steuerung. Einführung mobiler Anwendungen - darunter WiSA Certification, Express und Connect -, die die Produktentwicklung optimieren, die Einrichtung von Lautsprechern vereinfachen und die Steuerung durch den Endbenutzer verbessern sollen. Laut Verified Market Reports (Stand: März 2025) wird der Markt für drahtlose Audiogeräte bis 2030 voraussichtlich ein Volumen von 154 Milliarden Dollar erreichen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 17,3 %.

- Twinstitute und The Digital Twin sind eine der branchenweit ersten Plattformen, die die Erstellung virtueller digitaler Zwillinge und individualisierter Sprachfonts ermöglichen und damit die Monetarisierung von NIL der nächsten Generation sowie eine Vielzahl weiterer Anwendungen unterstützen. Branchenberichte schätzen, dass der weltweite Markt für digitale Zwillinge bis 2030 ein Volumen von rund 195,4 Milliarden Dollar erreichen könnte, was ein robustes Wachstum bedeutet, das durch die Einführung in verschiedenen Sektoren vorangetrieben wird.

- Demonstration der fortschrittlichen holografischen Medienlösung von DVHolo für Echtzeitanwendungen bei Live-Veranstaltungen, Markenwerbung und virtuellen Meetings, wobei das Potenzial zur Verbesserung der Interaktion und Einbindung des Publikums hervorgehoben wurde. Der weltweite Markt für holografische Displays wird voraussichtlich bis 2033 auf über 31 Milliarden Dollar wachsen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 23,8 %.

- Unterzeichnung eines mehrjährigen Lizenzvertrags für kommerzielle und geistige Eigentumsrechte (IP) mit NYIAX, einem Pionier im Bereich transparenter Handelstechnologie, die auf dem Finanzrahmenwerk der Nasdaq basiert. Diese Partnerschaft soll die patentierte Information Data Exchange (IDE)-Technologie und die preisgekrönte Data Vault-Plattform von Datavault AI mit der hochmodernen Blockchain-Börsentechnologie von NYIAX verbinden. Die Zusammenarbeit soll die Fähigkeiten von NYIAX nutzen, um Unternehmen die effiziente Skalierung, Listung, Preisgestaltung und den Handel mit Daten und digitalen Vermögenswerten zu ermöglichen und so neue Einnahmequellen zu erschließen. Angesichts der zunehmenden Anerkennung von Daten als strategischer Finanzwert würde diese Partnerschaft Unternehmen die Infrastruktur zur Verfügung stellen, um Daten in einer sicheren und skalierbaren Umgebung zu monetarisieren und so die Lücke zwischen Datenbewertung und Liquidität zu schließen. Laut einer Business-Intelligence-Studie von Transparency Market Research wird der weltweite Markt für Datenmonetarisierung bis 2025 voraussichtlich 700 Milliarden Dollar überschreiten. Mit Available Infrastructure, das die Integration von SanQtum AI Enterprise Units direkt in die patentierten Information Data Exchange (IDE), DataScore und DataValue AI-Agenten von Datavault AI unterstützt, ist das Unternehmen gut positioniert, um an diesem wachsenden Markt teilzunehmen. Die Plattform wird in der privaten, quantenresistenten Edge-Umgebung von SanQtum betrieben und ermöglicht Echtzeit-Datenbewertung, Tokenisierung bei der Entstehung und AI-Verarbeitung auf Unternehmensniveau, ohne auf eine öffentliche Cloud-Infrastruktur angewiesen zu sein. Das Unternehmen beabsichtigt, die Lösung im Jahr 2026 in 100 Städten in den kontinentalen Vereinigten Staaten einzuführen.

- Das US-Patent- und Markenamt (USPTO) hat neun Patente des Unternehmens genehmigt und erteilt, darunter das branchenprägende Patent zur Tokenisierung von Emissionszertifikaten (Anmeldung Nr. 17/874,069, Genehmigung: 20.06.2025). Das Patent zur Tokenisierung von Emissionszertifikaten ist wegweisend für eine skalierbare, KI-gesteuerte Blockchain-Plattform für Stablecoins zur Generierung, zum Handel und zur Monetarisierung von Emissionszertifikaten. In Verbindung mit dem Finanzrahmenwerk NYIAX Nasdaq soll die Technologie hinter diesem Patent transparente, sichere und konforme Stablecoin-gestützte Börsen ermöglichen, wodurch Datavault AI eine neue Anlageklasse schaffen wird, die Umwelt- und Finanzökosysteme neu definiert. Sicherung einer strategischen Investition in Höhe von 150 Mio. Dollar von Scilex Holding Company (Nasdaq: SCLX) ("Scilex") zum Bau eines Supercomputers.

- Unterzeichnung einer strategischen Partnerschaft mit der Max International AG als lizenzierter Partner. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit soll eine in der Schweiz ansässige Swiss Digital RWA Exchange eingerichtet und verwaltet werden, um die Vorteile des robusten digitalen Regulierungsrahmens der Schweiz optimal zu nutzen. Die Schweiz ist die Heimat der SIX Digital Exchange (SDX) - dem langjährigen Technologiepartner der NASDAQ für digitale Asset-Infrastruktur und weltweit führende Börse für digitale Assets. Zürich, das Finanzzentrum der Schweiz, verstärkt die Bedeutung der Plattform: Mit einem Anteil von über 70 % am weltweiten Goldraffinierungs- und -handel bietet es einen idealen Zugang für die RWA-Tokenisierung. Das globale Patentportfolio von Datavault AI, das sichere Datentokenisierung, digitale Zwillinge und automatisierte Compliance in den USA, Europa und Asien umfasst, gewährleistet die proprietäre Durchsetzung innerhalb dieses regulierten Ökosystems und ermöglicht manipulationssichere, skalierbare Handelsgeschäfte.

- Unterzeichnung einer weltweiten Exklusivlizenz mit dem Recht zur Unterlizenzierung an Scilex für die proprietäre KI-gestützte Technologie von Datavault AI. Diese Lizenz ist speziell auf die Verwendung in der Biotech- und Biopharmaindustrie zugeschnitten und ermöglicht Scilex die Einrichtung und den Betrieb einer Biotech-Börsenplattform.

- Durch die Nutzung der fortschrittlichen Datenplattformen von Datavault AI will Scilex die sichere Tokenisierung, den Handel und die Monetarisierung von Biotech-Assets erleichtern, darunter Genom- und DNA-Daten, Diagnose- und Therapieprodukte, genetische Informationen und Arzneimitteldaten. Diese Vereinbarung mit Scilex stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Kommerzialisierung von Biotech-Innovationen dar und baut direkt auf der etablierten Expertise von Datavault AI in den Bereichen Hochleistungsrechner und datengesteuerte Lösungen auf.

- Datavault AI schätzt das Potenzial für die Tokenisierung von Arzneimitteln und Diagnostika auf etwa 2,0 Billionen Dollar. Datavault AI sieht die Tokenisierung auf solchen Handelsplattformen auch als Alternative für Unternehmen, um sich nicht verwässernde Finanzmittel für die Entwicklung und Vermarktung von Diagnostika und Therapeutika zu sichern.

- Unterzeichnung eines millionenschweren Vertrags über Tokenisierungsdienstleistungen mit Triton Geothermal ("Triton"). Datavault AI würde bis zu 8 Mio. Dollar an Tokenisierungsgebühren im Zusammenhang mit einem geplanten Angebot digitaler Token mit einem voraussichtlichen Bruttowert von etwa 125 Mio. Dollar erhalten. Datavault AI würde eine fortlaufende Beteiligung in Höhe von fünf Prozent aller von Triton nach dem Angebot eingenommenen Transaktionsgebühren für digitale Token erhalten.

- Unterzeichnung eines Vertrags über 7 Mio. Dollar und einer Partnerschaft mit der in Tansania ansässigen MTB Mining Limited ("MTB") über eine unbefristete Lizenzgebühr von 30 %, wodurch die Weichen für den ersten großen Schritt zur Modernisierung der Überprüfung, Dokumentation und Vermarktung von Bodenschätzen im globalen Handel mit einem einheitlichen Transaktionsbuch gestellt wurden. Unter Verwendung der patentierten Sumerian-Technologie von Datavault AI werden Seltenerdmineralien in verifizierte, rückverfolgbare, digitalisierte Vermögenswerte umgewandelt, die an der künftigen International Elements Exchange gehandelt werden sollen. Durch die Allianz mit Datavault AI gelangen die Ressourcen von MTB in digitaler Form auf den globalen Markt. Jede Einheit Kupfer, Gold, Zinn oder Diamanten wird mit einem verifizierten Nachweis über Herkunft, Eigentumsverhältnisse und Wert versehen sein.

- Datavault AI und The Dream Bowl veranstalten die weltweit erste tokenisierte Autogrammstunde und Memorabilia-Auktion. Datavault AI geht davon aus, dass [die Dream Bowl-Meme-Coins/Token] 2026 an der internationalen NIL-Börse von Datavault AI monetarisiert werden können.

- Bei der Dream Bowl-Veranstaltung gaben mehr als 30 ehemalige NFL-Starspieler aus verschiedenen NFL-Teams vor Ort Autogramme auf bis zu 3.000 The Dream Bowl-Erinnerungsstücken wie Helmen, Fußbällen, Trikots und Live-Autogrammen von Notable Live Potential. Die signierten Erinnerungsstücke wurden durch Prova- und Sumerian-Technologien gesichert.

- Digitale Token, die an echte signierte Dream Bowl-Erinnerungsstücke gebunden sind, werden per Los an die Inhaber des ursprünglichen Dream Bowl Meme Coin-Tokens (der "Dream Bowl Meme Coin I") vergeben, und diese Token werden voraussichtlich 2026 an der bevorstehenden International NIL Exchange von Datavault AI gehandelt werden.

- Datavault AI hat sich zum Ziel gesetzt, ab der zweiten Hälfte des Jahres 2026 in über 100 Städten in den Vereinigten Staaten durch KI-gesteuerte Datenmonetarisierung den milliardenschweren Markt für Datenmonetarisierung zu erschließen.

- Das Unternehmen ist auf dem besten Weg, in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 in über 100 Städten landesweit voll funktionsfähige Knotenpunkte zu betreiben, mit einem langfristigen Potenzial von 2,0 bis 3,0 Milliarden Dollar.

- Die Aktivierung des Edge-Netzwerks in New York und Philadelphia versetzt Datavault AI in die Lage, einen bedeutenden Anteil des Versicherungs- und Finanzsektors, der Gesundheitsbranche und der Unternehmensmöglichkeiten mit einem kombinierten Marktpotenzial (Umsatz) von 4,0 Milliarden Dollar pro Jahr zu erobern.

- Mit der vollständigen Bereitstellung der Knoten von Datavault AI in über 100 Städten in den Vereinigten Staaten wird das Marktpotenzial pro US-Stadt auf durchschnittlich 1,0 Milliarden Dollar geschätzt, was einem Gesamtvolumen von über 100 Milliarden Dollar pro Jahr entspricht.

- Die Lehren, die wir aus den Herausforderungen gezogen haben, denen wir als Unternehmen im Jahr 2025 gegenüberstanden, haben uns für unglaubliche Chancen im Jahr 2026 positioniert, da das Team die Grundlage für die Umsetzung einer kommerziell attraktiven Strategie geschaffen hat, die die Wahrnehmung von Datavault AI auf der Weltbühne verändern wird. Wir sind entschlossen, weiter zu expandieren, um kurz- und langfristig einen erheblichen Anstieg unserer Cashflows und Gewinne zu erzielen. Wenn wir über unsere unmittelbaren Ziele hinausblicken, ist es wichtig, die grundlegenden Überzeugungen zu erkennen, die die Gründung und das Wachstum unseres Unternehmens geleitet haben. Das Tempo, mit dem sich ein Unternehmen bewegt, ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg. Durch die Konzentration auf Projekte mit einer höheren Erfolgswahrscheinlichkeit kann ein Unternehmen nicht nur innovativ sein, sondern auch schnellere Renditen und eine größere Marktwirkung erzielen. Es gibt viele Herausforderungen, die wir bewältigen müssen, bevor unsere Ziele Wirklichkeit werden können, aber wir wissen, dass wir eine wertvolle und wichtige Rolle in der KI-Branche zu spielen haben. Unser Fokus liegt auf der Pflege solider Beziehungen zu allen Stakeholdern, einschließlich Aktionären, Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten.

Abschließend möchte ich mich ganz herzlich beim großartigen Team von Datavault AI bedanken. Eure unermüdliche Hingabe, Kreativität und Belastbarkeit sind die treibenden Kräfte hinter unserem Erfolg. An unsere Partner, Kunden, Lieferanten, Aktionäre und engagierten Vorstandsmitglieder: Vielen Dank für euer Vertrauen in uns, während wir unsere Mission weiter vorantreiben.

Mit freundlichen Grüßen

Nathaniel Bradley

Chief Executive Officer

mailto:Ir@dvlt.ai

Datavault AI, Inc.

Über Datavault AI Inc.

Datavault AITM (Nasdaq:DVLT) ist führend im Bereich KI-gesteuerter Datenerfahrungen, Bewertung und Monetarisierung von Vermögenswerten in der Web 3.0-Umgebung. Die cloudbasierte Plattform des Unternehmens bietet umfassende Lösungen mit Schwerpunkt auf Zusammenarbeit in den Bereichen Acoustic Science und Data Science. Der Geschäftsbereich Acoustic Science von Datavault AI umfasst die patentierten Technologien WiSA, ADIO und Sumerian sowie branchenweit einzigartige grundlegende Technologien für die räumliche und mehrkanalige drahtlose HD-Audioübertragung mit IP-Schutz für Audio-Timing, Synchronisation und mehrkanalige Interferenzunterdrückung. Der Geschäftsbereich Data Science nutzt die Leistungsfähigkeit von Web 3.0 und High-Performance-Computing-Systemen, um Lösungen für die Wahrnehmung, Bewertung und sichere Monetarisierung von Erfahrungsdaten anzubieten. Die cloudbasierte Plattform von Datavault AI bietet umfassende Lösungen für verschiedene Branchen, darunter HPC-Softwarelizenzen für Sport und Unterhaltung, Veranstaltungen und Veranstaltungsorte, Biotechnologie, Bildung, Fintech, Immobilien, Gesundheitswesen, Energie und mehr. Der Information Data Exchange (IDE) ermöglicht Digital Twins, die Lizenzierung von Namen, Bildern und Ähnlichkeiten (NIL), indem physische Objekte aus der realen Welt sicher an unveränderliche Metadatenobjekte angehängt werden, wodurch eine verantwortungsvolle KI mit Integrität gefördert wird. Die Technologie-Suite von Datavault AI ist vollständig anpassbar und bietet KI- und Machine-Learning-Automatisierung (ML), Integration von Drittanbietern, detaillierte Analysen und Daten, Marketing-Automatisierung und Werbeüberwachung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Philadelphia, Pennsylvania. Weitere Informationen über Datavault AI finden Sie unter www.dvlt.ai.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" (im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung und anderer Wertpapiergesetze) über Datavault AI Inc. ("Datavault AI", das "Unternehmen", "uns", "unser" oder "wir") und unsere Branche, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie "dürften", "könnten", "werden", "sollen", "sollten", "erwarten", "planen", "vorhersehen", "gegebenenfalls", "beabsichtigen", "anstreben", "projizieren", "erwägen", "glauben", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell", "Ziel", "Zielsetzung", "strebt an", "wahrscheinlich" oder "fortsetzen" oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke, die unsere Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten betreffen. Das Fehlen dieser Begriffe bedeutet nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über zukünftige Ereignisse, erwartete Umsätze für 2025, Prognosen zum Marktwachstum, den Zeitpunkt, den Umfang und die erwarteten Vorteile der geplanten landesweiten Einführung der sicheren Hochleistungs-Datenverarbeitungsfunktionen des Unternehmens in 100 Städten in den angrenzenden Vereinigten Staaten, die erwartete Kundenakzeptanz und Anwendungsfälle (einschließlich Tokenisierung, Datenaustausch und Bewertung) für die Produkte und Dienstleistungen von Datavault AI , die erwarteten operativen, technischen und kommerziellen Ergebnisse der Geschäftsstrategie des Unternehmens und die erwarteten Vorteile der kommerziellen Partnerschaften und/oder Kooperationen von Datavault AI, einschließlich, aber nicht beschränkt auf NYIAX, Available Infrastructure, Scilex, Max International AG, Triton, MTB und The Dream Bowl, basieren notwendigerweise auf Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen und seiner Geschäftsleitung als angemessen erachtet werden, aber von Natur aus unsicher sind. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese und andere in diesem Dokument enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen: Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit von Datavault AI, seine kommerziellen Partnerschaften, Kooperationen und/oder Strategien erfolgreich umzusetzen; die Leistung, der Zeitpunkt oder der Erfolg der Bereitstellung der sicheren, leistungsstarken Datenverarbeitungsfähigkeiten des Unternehmens und dessen Fähigkeit, Rohdaten in handelbare Vermögenswerte umzuwandeln; Unsicherheiten hinsichtlich Bewertungsmethoden und Berichten Dritter; Veränderungen der Marktnachfrage nach den Dienstleistungen und Produkten von Datavault AI; Veränderungen der wirtschaftlichen, marktbezogenen oder regulatorischen Rahmenbedingungen; Risiken im Zusammenhang mit sich weiterentwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen für tokenisierte Vermögenswerte; Risiken im Zusammenhang mit der technologischen Entwicklung und Integration; und andere Risiken und Unsicherheiten, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von Datavault AI, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und anderer Unterlagen, die Datavault AI von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht, ausführlicher beschrieben sind und die auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sind und dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen. Datavault AI übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Datavault AI erreicht möglicherweise nicht die in seinen zukunftsgerichteten Aussagen offenbarten Pläne, Absichten oder Erwartungen, und Sie sollten sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Datavault AI spiegeln nicht die potenziellen Auswirkungen zukünftiger Akquisitionen, Fusionen, Veräußerungen, Joint Ventures oder Investitionen wider, die das Unternehmen möglicherweise tätigt.

Branchen- und Marktdaten

In dieser Pressemitteilung beziehen wir uns auf Informationen und Statistiken zum Markt für unsere Produkte. Einige dieser Informationen und Statistiken stammen aus verschiedenen unabhängigen Quellen, darunter unabhängige Branchenpublikationen, Berichte von Marktforschungsunternehmen und andere unabhängige Quellen. Einige Daten und andere Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auch auf Schätzungen und Berechnungen des Managements, die sich aus unserer Überprüfung und Interpretation interner Umfragen und unabhängiger Quellen ergeben. Daten zu den Branchen, in denen wir tätig sind, sowie zu unserer Marktposition und unserem Marktanteil innerhalb dieser Branchen sind naturgemäß ungenau und unterliegen erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unsicherheiten, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Wir sind jedoch der Ansicht, dass sie im Allgemeinen Aufschluss über die Größe, Position und den Marktanteil innerhalb dieser Branche geben. Obwohl wir diese Informationen für zuverlässig halten, haben wir keine Informationen von Dritten unabhängig überprüft. Wir halten unsere internen Unternehmensrecherchen und -schätzungen für zuverlässig, jedoch wurden diese Recherchen und Schätzungen nicht von einer unabhängigen Quelle überprüft. Darüber hinaus unterliegen Annahmen und Schätzungen zu unserer zukünftigen Leistung und der unserer Branchen aufgrund einer Vielzahl von Faktoren zwangsläufig einem hohen Maß an Unsicherheit und Risiko. Diese und andere Faktoren könnten dazu führen, dass unsere zukünftige Leistung erheblich von unseren Annahmen und Schätzungen abweicht. Daher sollten Sie sich bewusst sein, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Markt-, Ranking- und anderen ähnlichen Branchendaten sowie die auf diesen Daten basierenden Schätzungen und Annahmen möglicherweise nicht zuverlässig sind.

Marken, Handelsnamen, Dienstleistungsmarken und Urheberrechte

Wir besitzen oder haben Rechte zur Nutzung verschiedener Marken, Handelsnamen, Dienstleistungsmarken und Urheberrechte, die durch geltende Gesetze zum Schutz geistigen Eigentums geschützt sind. Diese Pressemitteilung enthält auch Marken, Handelsnamen, Dienstleistungsmarken und Urheberrechte anderer Unternehmen, die nach unserem Kenntnisstand im Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber stehen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden bestimmte Marken, Handelsnamen, Dienstleistungsmarken und Urheberrechte, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, möglicherweise ohne die Symbole und angegeben. Dies bedeutet jedoch keinesfalls, dass unsere Rechte oder die Rechte der jeweiligen Lizenzgeber an diesen Marken, Handelsnamen, Dienstleistungsmarken und Urheberrechten nicht im vollen Umfang des geltenden Rechts geltend gemacht werden. Wir beabsichtigen nicht, durch die Verwendung oder Darstellung von Marken, Handelsnamen, Dienstleistungsmarken oder Urheberrechten anderer Parteien eine Beziehung zu diesen anderen Parteien oder eine Billigung oder Förderung durch diese anderen Parteien zu vermitteln, und eine solche Verwendung oder Darstellung sollte auch nicht so ausgelegt werden.

QUELLE: Datavault AI Inc

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82882Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82882&tr=1



