

WASHINGTON (dpa-AFX) - Cummins Inc. (CMI) announced earnings for its fourth quarter that Increased, from last year



The company's earnings totaled $593 million, or $4.27 per share. This compares with $418 million, or $3.02 per share, last year.



The company's revenue for the period rose 1.1% to $8.536 billion from $8.447 billion last year.



Cummins Inc. earnings at a glance (GAAP) :



-Earnings: $593 Mln. vs. $418 Mln. last year. -EPS: $4.27 vs. $3.02 last year. -Revenue: $8.536 Bln vs. $8.447 Bln last year.



Copyright(c) 2026 RTTNews.com. All Rights Reserved



Copyright RTT News/dpa-AFX

© 2026 AFX News