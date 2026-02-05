Anzeige
Donnerstag, 05.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Der nächste Durchbruch? Warum dieses Projekt Investoren aufhorchen lässt
5 Top Telekom-Aktien: Alphabet: Massive KI-Investitionen, ARM: Lizenzeinnahmen stören & Rheinmetall

Liefert Rheinmetall eine böse Überraschung? In einem Pre-Close-Call stellte der Rüstungskonzern wohl einen Umsatz-Ausblick vor, der über 10 % unter den Erwartungen liegt. Die Anleger bestrafen das deutlich.Thema des Tages: 5 Top europäische Telekom-Aktien Lange Zeit waren Telekom-Aktien das Sorgenkind der Börse. Hohe Schulden, harter Wettbewerb und wenig Wachstum drückten die Kurse. Doch genau das ändert sich gerade spürbar. Der massive Ausbau von Glasfaser und 5G, steigender Datenverkehr durch Streaming und KI sowie stabilere Preise sorgen für frischen Rückenwind. Europas große Netzbetreiber entwickeln sich zunehmend zu unverzichtbaren Infrastruktur-Anbietern der digitalen Wirtschaft. …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 Markus Weingran
Vorsicht, geheim!
2026 startet mit einem Paukenschlag: Der DAX outperformt den US-Markt, Nachzügler holen auf. Ein erstes Signal, dass der Bullenmarkt an Breite gewinnt. Während viele Anleger weiter auf die großen Tech-Namen setzen, hat sich im Hintergrund längst ein Umschwung vollzogen. Der Fokus verschiebt sich weg von überteuerten KI-Highflyern hin zu soliden Qualitätswerten aus der zweiten Reihe.

Anleger, die jetzt clever agieren, setzen nicht auf das, was war, sondern auf das, was kommt. Unternehmen mit gesunder Bilanz, unterschätztem Potenzial und begrenztem Abwärtsrisiko könnten 2026 zu den großen Gewinnern zählen. Die Gefahr einer schärferen Korrektur bleibt real, gerade für passiv aufgestellte Investoren.

In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau jetzt das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bieten. Stark, günstig und bislang kaum im Fokus.

Jetzt kostenlosen Report herunterladen – bevor es andere tun!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
