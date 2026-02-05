5 Top Telekom-Aktien: Alphabet: Massive KI-Investitionen, ARM: Lizenzeinnahmen stören & Rheinmetall

Liefert Rheinmetall eine böse Überraschung? In einem Pre-Close-Call stellte der Rüstungskonzern wohl einen Umsatz-Ausblick vor, der über 10 % unter den Erwartungen liegt. Die Anleger bestrafen das deutlich.Thema des Tages: 5 Top europäische Telekom-Aktien Lange Zeit waren Telekom-Aktien das Sorgenkind der Börse. Hohe Schulden, harter Wettbewerb und wenig Wachstum drückten die Kurse. Doch genau das ändert sich gerade spürbar. Der massive Ausbau von Glasfaser und 5G, steigender Datenverkehr durch Streaming und KI sowie stabilere Preise sorgen für frischen Rückenwind. Europas große Netzbetreiber entwickeln sich zunehmend zu unverzichtbaren Infrastruktur-Anbietern der digitalen Wirtschaft. …Den vollständigen Artikel lesen ...
