© Foto: KI-generiertes Symbolbild.

Der Hersteller von KI-Servern hat ein überraschend starkes Quartalsergebnis und einen optimistischen Ausblick vorgelegt. Die Aktie meldet sich zurück.

Super Micro Computer: Erst abgeschrieben ...

Im vergangenen Jahr wollten Anlegerinnen und Anleger von Super Micro Computer nur wenig wissen, nachdem die Aktie mit einem Crash und das Unternehmen mit einem Bilanzskandal (bereits zum zweiten Mal) enttäuscht hatte.

Obwohl der Konzern mit seinen Server-Racks im Mittelpunkt des KI- und Datencenter-Booms steht, blieb das Papier für Investoren ein rotes Tuch. Dadurch kam auch die zwischenzeitlich über das Ziel hinausgeschossene Unternehmensbewertung auf den Boden der Tatsachen zurück, wodurch die Hürde für eine Trendwende immer kleiner wurde.

... und jetzt langsam auf dem Weg zurück!

Am Dienstagabend hat sich das Unternehmen mit überraschend starken Quartalszahlen und einem optimistischen Ausblick auf das kommende Vierteljahr zurückgemeldet.

Für die Aktie ging es daraufhin in einem für Tech-Werte schwierigen Marktumfeld um 13,8 Prozent bergauf. Damit sind die Chancen für einen Turnaround sowohl fundamental als auch charttechnisch deutlich gestiegen. Hier ist eine Risikoposition inzwischen wieder erlaubt!

Umsatz und Gewinn pulverisieren die Schätzungen

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um beeindruckende 122,8 Prozent auf 12,7 Milliarden US-Dollar zu. Damit wurden die Erwartungen des Marktes haushoch geschlagen, der auf einen um 2,36 Milliarden US-Dollar niedrigeren Umsatz getippt hatte.

Auch auf der Ertragsseite lieferte Super Micro Computer mit einem bereinigten Gewinn von 0,69 US-Dollar ein starkes Ergebnis ab. Hier konnten die Schätzungen der Analystinnen und Analysten um 20 Cent übertroffen werden.

Insgesamt erzielte das Unternehmen einen operativen Ertrag in Höhe von 474,3 Millionen US-Dollar (+28,7 Prozent) und einen Nettogewinn von 440,6 Millionen US-Dollar nach 320,6 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal (+25,0 Prozent).

Ausblick deutlich angehoben, unverändert hohe Nachfrage

Für das kommende Quartal rechnet Super Micro Computer mit einem Umsatz "von mindestens" 12,3 Milliarden US-Dollar. Das liegt um mehr als 2 Milliarden US-Dollar über der Konsensschätzung. Beim bereinigten Gewinn pro Aktie sollen 0,60 US-Dollar stehen und damit ein Betrag um 8 Cent über den Prognosen.

Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr wurde unterdessen stark angehoben. Statt wie bislang mit 36 Milliarden US-Dollar rechnet das Management um CEO Charlies Liang nun mit mindestens 40 Milliarden US-Dollar. Das zeigt, dass das Unternehmen das Vertrauen seiner Geschäftskunden nicht verloren hat und weiter ein ernstzunehmender Player im Markt für KI-Server ist.

Zweistellige Kursgewinne sorgen für prozyklisches Kaufsignal

Am Markt zeigte man sich sichtlich beeindruckt über das überraschend gute Abschneiden des Unternehmens. Unter außergewöhnlich hohen Handelsumsätzen kletterte die Aktie um 13,8 Prozent - ein Indiz dafür, dass einige Shortseller unter Druck geraten sein könnten, ihre Positionen zu schließen.

Aus charttechnischer Perspektive hat sich das übergeordnet noch immer schwache Verlaufsmuster erheblich verbessert. Ausgehend von einem Doppelboden bei 28 US-Dollar und der Unterstützung bei 30 US-Dollar konnte aus dem Stand die 50-Tage-Linie überwunden werden. Damit liegt ein Kaufsignal vor.

Platz besteht aktuell bis zum Widerstand bei 40 US-Dollar. Dass dieser in den kommenden Wochen und Monaten erreicht werden dürfte, ist mit Blick auf die technischen Indikatoren wahrscheinlich. Lieferten RSI und MACD in den vergangenen Wochen zunächst bullishe Divergenzen und damit Vorboten einer Trendwende, bestätigen sie nun die Erholung der Aktie und zeigen Stärke an. Dem MACD ist der Sprung über die Nulllinie gelungen, was den Beginn eines neuen (kurzfristigen) Aufwärtstrends bedeutet.

Solange Super Micro Computer nicht wieder nachhaltig unter 30 US-Dollar zurückfällt, stehen die Zeichen hier auf steigende Kurse.

Fazit: Auch die Bewertung lädt zum Kauf ein

Von fundamentaler Seite aus erhalten Anlegerinnen und Anleger bei Super Micro Computer einiges für ihr Geld. Die Aktie ist für das laufende Geschäftsjahr mit einem äußerst moderaten KGV von 15,1 bewertet, das im kommenden GJ auf 11,3 sinken soll. Das liegt um mehr als die Hälfte unter dem Branchendurchschnitt von 23,4. Ein weiteres Highlight ist das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) mit 0,52 - in der Fundamentalanalyse gilt bereits ein Wert unter 1 als günstig.

Auch Wall-Street-Expertinnen und -Experten schöpfen langsam wieder vertrauen. Zwar überwiegen aktuell noch die Bewertungen zum Halten der Aktie. Das mittlere Kursziel von 43,19 US-Dollar impliziert nichtsdestotrotz ein Aufwärtspotenzial von knapp 28 Prozent. Das steht charttechnisch in Übereinstimmung mit dem Sprung über den Widerstand bei 40 US-Dollar und dem Erreichen der 200-Tage-Linie bei 41,70 US-Dollar.

125-Prozent-Chance bis Juni - gerade mal +11,4 Prozent nötig

Die Chance auf bis zu +125 Prozent bietet der Discount-Optionsschein MM2UT6, wenn die Super-Micro-Computer-Aktie bis zum Laufzeitende im Juni auf oder über 37,50 US-Dollar steigt. Für den maximalen Auszahlungsbetrag von 4,24 Euro (5,00 US-Dollar) muss sich die Aktie also gerade mal weitere 11,4 Prozent verteuern, was angesichts der attraktiven Bewertung des jüngsten Kaufsignals ein Leichtes sein dürfte.

Für Kurse zwischen dem Basispreis von 32,50 US-Dollar und der Kappungsgrenze (Cap) von 37,50 US-Dollar erhalten Anlegerinnen und Anleger einen anteiligen Auszahlungsbetrag. Dieser lautet für einige beispielhafte Fälle folgendermaßen:

Doch Vorsicht: Sollte die Aktie zum Laufzeitende unter 32,50 US-Dollar notieren, verfällt MM2UT6 wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr! Daher sollte die Position vorzeitig geschlossen und der Restwert gesichert werden, wenn Super Micro Computer nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) unter die bei 30 US-Dollar verlaufende Unterstützung fällt.

Gastautor: Max Gross

