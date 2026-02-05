Eine durchschnittliche private Solaranlage mit 10 kWp habe im Saarland 2025 fast 11.000 kWh Strom erzeugt, so eine Analyse des Energieversorgers Eon. Bayern liege aber fast gleichauf mit dem Saarland, gefolgt von Baden-Württemberg, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern. Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer im Saarland führen die Solarstatistik des Jahres 2025 an. Das zeigt eine aktuelle Analyse von Eon, die auf Daten des Deutschen Wetterdienstes basiert: "Eine durchschnittliche private Solaranlage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
