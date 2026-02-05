DJ PTA-News: action press AG: Hollywood-Ikonen, Berliner Energie - Michel Comtes "Nostalgia Of The Image" im Sleek Art Space vor der Berlinale Opening

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

action press AG: Hollywood-Ikonen, Berliner Energie - Michel Comtes "Nostalgia Of The Image" im Sleek Art Space vor der Berlinale Opening

Michel Comte_Isabella Rossellini

[ Fotos ]

Frankfurt am Main (pta000/05.02.2026/15:40 UTC+1)

action press vertritt und lizensiert weltweit das bedeutende Fotoarchiv von Michel Comte

Berlin, 5. Februar 2026 - Nur wenige Tage bevor die internationale Filmwelt zur Berlinale nach Berlin kommt, rückt einer der einflussreichsten visuellen Geschichtenerzähler der Fotografie ins Zentrum: Michel Comte eröffnet seine Ausstellung "Nostalgia Of The Image" im Sleek Art Space in Berlin.

Kuratiert und präsentiert in Zusammenarbeit mit Sleek, konzentriert sich die Ausstellung auf Comtes ikonische Porträts von Filmstars und kulturellen Ikonen. Es sind Bilder, die Epochen geprägt, öffentliche Wahrnehmung geformt haben und bis heute erstaunlich zeitgemäß wirken. Kraftvoll, intim und unverkennbar filmisch.

Von Hollywood-Legenden bis zu modernen Leinwandikonen gehen Comtes Fotografien weit über klassische Celebrity-Bilder hinaus. Sie sind visuelle Charakterstudien: selbstbewusst und zugleich verletzlich, zeitlos und doch im Moment verankert. Seine Arbeiten erschienen in den weltweit führenden Magazinen und Kampagnen und beeinflussten Generationen von Fotografen und Kreativen.

Die Ausstellung ist ein bewusster Schritt, Comtes Fotografie einem breiteren und jüngeren Publikum zugänglich zu machen und ikonische Bildwelten wieder mit der heutigen visuellen Kultur zu verbinden.

"Michel Comtes Bilder altern nicht, sie entwickeln sich weiter", sagt Ulli Michel, CEO von action press, dem exklusiven Lizenzpartner für Michel Comtes fotografisches Werk aus dieser prägenden Schaffensphase. "Sie wirken heute auf dem Smartphone genauso relevant wie vor Jahrzehnten auf den Seiten von Hochglanzmagazinen. Diese Ausstellung lädt dazu ein, diese Kraft neu zu entdecken."

"Michel Comtes Fotografien sind pure Präsenz", ergänzt Christian Bracht, Verleger von Sleek. "Sie zeigen Filmikonen in einer Zeit, in der Bildgestaltung auf Vertrauen, Intensität und echte Verbindung setzte. Dieses Werk in Berlin kurz vor der Berlinale zu zeigen, fühlt sich ganz selbstverständlich an. Es erinnert daran, dass großartige Bilder das Kino nicht nur begleiten, sondern mitprägen, wie wir es erinnern."

Andreas Putsch von Éditions Comte: "Das Archiv dokumentiert ein entscheidendes Kapitel in Michel Comtes Werk. Diese Bilder zeigen, warum seine Fotografien kulturell relevant bleiben, sowohl als nostalgische Artefakte als auch als visuelle Referenzpunkte, die bis heute nachwirken."

Mit der Eröffnung am 10. Februar im Sleek Art Space setzt die Ausstellung den perfekten Ton im Vorfeld der Berlinale: international, mutig und kompromisslos visuell. Eine Erinnerung daran, dass großartige Fotografie mehr tut, als Ruhm zu dokumentieren. Sie erschafft ihn.

Ausstellungsdetails Eröffnung: 10. Februar Ort: Sleek Art Space, Alexanderstraße 7, 10178 Berlin

Presseanfragen, Bildlizenzierung (editorial und kommerziell) oder Interviewanfragen: action press, Heiko Schoenborn heiko.schoenborn@actionpress.de +49 175 3764 166

Die beigefügten Bilder von Michel Comte sind ausschließlich im Zusammenhang mit der redaktionellen Berichterstattung zur Ausstellung "Nostalgia Of The Image" zur Veröffentlichung freigegeben.

Credit: action press/Michel Comte

Über Éditions Comte Éditions Comte hält die exklusiven Rechte an Reproduktionen der Archivbilder (1979-2007) und stellt diese auf Anfrage zur Verfügung. Die in dieser Ausstellung gezeigten Arbeiten sind einzigartige Kunstwerke, die exklusiv in Zusammenarbeit mit Michel Comte und Sleek entstanden sind.

Über Sleek Sleek wurde in Berlin gegründet und ist ein unabhängiges Magazin an der Schnittstelle von zeitgenössischer Kunst, Mode und visueller Kultur. Bekannt für seine pointierte redaktionelle Stimme und progressive Perspektive, verbindet Sleek etablierte Kreative mit aufstrebenden Talenten und prägt internationale Diskurse zu Ästhetik, Identität und Bildproduktion für ein visuell versiertes Publikum.

Über action press action press ist eine international tätige Foto- und Videoagentur für hochwertige visuelle Inhalte aus Entertainment, Kultur, Sport und Kunst. Als exklusiver Lizenzpartner von Michel Comte bietet action press das weltweite Rechtemanagement für redaktionelle und werbliche Nutzungen an.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: action press AG Wielandstraße 3 60318 Frankfurt am Main Deutschland Ansprechpartner: Prof. Moritz Hunzinger Tel.: +49 69 15200320 E-Mail: moritz.hunzinger@actionpress.de Website: www.actionpress-ir.de ISIN(s): DE000A3ESE35 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf

[ source: https://www.pressetext.com/news/1770302400831 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2026 09:40 ET (14:40 GMT)