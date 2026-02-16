DJ PTA-News: action press AG: action press berichtet exklusiv von Italiens Winterspielen für FIS - Ausbau des globalen Sport-Brandings.

Hamburg, 16. Februar 2026 - action press realisiert erfolgreiche exklusive Fotoberichterstattung von den Olympischen Winterspielen in Italien für den Weltskiverband (FIS) - Ausbau des globalen Sports-Branding-Geschäfts angekündigt

Die internationale Foto- und Medienagentur action press (Hamburg) blickt auf eine äußerst erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem internationalen Skiverband bei den Olympischen Winterspielen in Italien zurück. action press verantwortete exklusiv die offizielle Fotoberichterstattung für die International Ski and Snowboard Federation (FIS) und setzte dabei neue Maßstäbe in der visuellen Markenkommunikation eines global agierenden Sportverbandes.

"Mit unserem erfahrenen internationalen Fotografen- und Redaktionsteam begleitete action press sämtliche Wettbewerbe der International Ski and Snowboard Federation (FIS)-Disziplinen vor Ort und lieferte in Echtzeit hochwertige, emotionale und markenstrategisch ausgerichtete Bildwelten", berichtet action press-CEO Ulli Michel. Ziel war es, die Strahlkraft der Athletinnen und Athleten sowie die Werte der FIS - Dynamik, Präzision, Internationalität und Fairness - visuell nachhaltig zu transportieren.

Exklusive Fortsetzung bei den Paralympics

Im direkten Anschluss an die Olympischen Winterspiele setzt action press die Zusammenarbeit fort und übernimmt ebenfalls exklusiv die Fotoberichterstattung für die FIS bei den Paralympics. Damit unterstreicht die Agentur ihr Engagement für Inklusion, Vielfalt und die ganzheitliche Inszenierung internationaler Sportgroßereignisse.

Strategischer Ausbau des Geschäftsbereichs Sports Branding

Mit der erfolgreichen Partnerschaft mit der FIS erweitert action press sein strategisches Geschäftsfeld "Sports Branding" um einen weiteren weltweit agierenden Sportverband. Bereits heute betreut die Agentur renommierte internationale Sportmarken wie die New Zealand national Rugby Union Team und dem Flaggschiff, den All Blacks, Manchester City FC sowie Everton FC.

"Die exklusive Zusammenarbeit mit der FIS bei zwei der bedeutendsten Wintersportereignisse der Welt ist für uns ein starkes Signal und eine Bestätigung unserer strategischen Ausrichtung im Bereich Sports Branding", erklärt die Geschäftsführung von action press. "Wir verstehen Sport nicht nur als Wettbewerb, sondern als globale Bühne für Markenidentität, Emotionalisierung und nachhaltige Kommunikation."

In den kommenden Jahren plant action press, diesen Geschäftsbereich zielführend auszubauen. Ziel ist es, weitere internationale Sportverbände sowie führende Vereine in das Agenturportfolio aufzunehmen und die Position als globaler Partner für visuelle Markenführung im Spitzensport weiter zu stärken.

Mit der erfolgreichen Umsetzung der FIS-Projekte setzt action press ein deutliches Zeichen: Hochwertige, strategisch gedachte Sportfotografie ist ein zentraler Baustein moderner Markenführung im internationalen Sportumfeld.

Über action press action press ist eine international tätige Foto- und Medienagentur mit Sitz in Hamburg. Die Agentur steht für hochwertige Bildberichterstattung, exklusive Inhalte und strategische Markenkommunikation in den Bereichen Sport, Entertainment und News.

