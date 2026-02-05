Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Zinsen dürften vorerst unverändert bleiben. Die Europäische Zentralbank (EZB) lässt ihre Zinsen unverändert. Der Einlagezins beträgt derzeit 2 %. Die EZB sieht die europäische Wirtschaft nach wie vor auf einem robusten Pfad. Die niedrige Arbeitslosigkeit, solide Bilanzen im privaten Sektor, die allmähliche Umsetzung der Pläne für öffentliche Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur sowie die stützenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
