Hims & Hers zieht an Novo Nordisk vorbei - Der Aktienkurs legt über 10 Prozent zu!

Nachdem Novo Nordisk zum Jahresbeginn die neue Wegovy-Pille für die nadelfreie Gewichtsreduktion auf den Markt gebracht hat, bietet zeitnah auch der Pharmakonzern Hims & Hers eine solche Semaglutid-Tablette an. Der Einstiegspreis soll etwa 49 Dollar im ersten Monat betragen, wodurch das Unternehmen sein Portfolio im bedeutenden Gewichtsverlust-Segment erweitert. Diese neue Art der Behandlung soll dabei laut Hims & Hers den gleichen Wirkstoff wie die Wegovy-Pille von Novo Nordsik haben. Die orale Einnahme soll Patienten anlocken, die Spritzen vermeiden wollen oder grundsätzlich eine orale Einnahme bevorzugen. Anlegerinnen und Anleger stimmten diese Nachrichten positiv, sodass der Aktienkurs von Hims & Hers zum US-Börsenstart mit einem zweistelligen Kursplus eröffnete. Diese Unternehmensnachrichten beschleunigen wiederum die jüngste Talfahrt vom Konkurrenten Novo Nordisk. Der dänische Biopharma-Riese sieht sich nun durch die kostengünstigere Wegovy-Tablette von Hims & Hers einem starken Preisdruck ausgesetzt. Dabei stellt sich die Frage, ob das Vorgehen von Hims & Hers mit den geltenden rechtlichen Bestimmungen vereinbar ist. Immerhin ist der in Wegovy enthaltene Wirkstoff Semaglutid in den USA noch bis 2032 durch ein Patent geschützt. In Europa und Japan könnte dieser Patentschutz, laut dem am gestrigen Mittwoch veröffentlichten Geschäftsbericht, von Novo Nordisk hingegen bereits 2031 auslaufen. Für Investoren entstehen neue Wachstumsvorstellungen, aber auch regulatorische Risiken bleiben ein Thema.















