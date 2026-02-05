Beschluss
Covestro AG, Leverkusen
Widerruf der Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard)
Auf Antrag des Emittenten wird die Zulassung der auf den Inhaber lautenden Stammaktien (ISIN: DE0006062144) zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf des 05.05.2026 wirksam.
Die Zulassung zum regulierten Markt (General Standard) bleibt bestehen.
Frankfurt am Main, 05.02.2026
Frankfurter Wertpapierbörse
Geschäftsführung
