Donnerstag, 05.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Der nächste Durchbruch? Warum dieses Projekt Investoren aufhorchen lässt
WKN: A2DYJN | ISIN: AT0000BAWAG2
Tradegate
05.02.26 | 21:57
133,30 Euro
-3,75 % -5,20
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
ATX
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
133,40133,9022:49
133,30133,8022:00
05.02.2026 22:33 Uhr
PTA-CMS: BAWAG Group AG: BAWAG GROUP hat 75 Mio. EUR Aktienrückkauf für Aktienprogramme abgeschlossen

DJ PTA-CMS: BAWAG Group AG: BAWAG GROUP hat 75 Mio. EUR Aktienrückkauf für Aktienprogramme abgeschlossen

Erwerb und/oder Veräußerung eigener Aktien gemäß -- 119 Abs. 9 BörseG

BAWAG Group AG: BAWAG GROUP hat 75 Mio. EUR Aktienrückkauf für Aktienprogramme abgeschlossen

Wien (pta000/05.02.2026/22:00 UTC+1)

Der Vorstand der BAWAG Group AG (BAWAG) gibt gemäß -- 7 Abs 4 Veröffentlichungsverordnung 2018 bekannt:

BAWAG hat am 16. Jänner 2026 ein 75 Mio. EUR Aktienrückkaufprogramm gemäß -- 65 Abs 1 Z 8 AktG und auf Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der ordentlichen Hauptversammlung vom 4. April 2025 gestartet. Dieses Aktienrückkaufprogramm wurde am 2. Februar 2026 erfolgreich abgeschlossen. 

Überblick über das Aktienrückkaufprogramm: 
Erworbenes Volumen                          543.520 Aktien 
davon über Wiener Börse                       234.756 Aktien 
davon über Multilateral Trading Facilities              308.764 Aktien 
Anteil am Grundkapital per 2. Februar 2026              0,706 % 
Höchster Gegenwert je Aktie erworben über: 
Wiener Börse                             EUR 140,90 
Multilateral Trading Facilities                   EUR 140,80 
Niedrigster Gegenwert je Aktie erworben über: 
Wiener Börse                             EUR 133,80 
Multilateral Trading Facilities                   EUR 133,80 
Gewichteter Durchschnittsgegenwert der erworbenen Aktien insgesamt: 
Wiener Börse                             EUR 137,83 
Multilateral Trading Facilities                   EUR 138,11 
Gesamtwert der rückerworbenen Aktien                 EUR 74.999.873 
Beendigung des Aktienrückkaufprogramms                2. Februar 2026

Weiters hat der Vorstand der BAWAG heute beschlossen, die im Zuge dieses Aktienrückkaufprogramms erworbenen Aktien zu den nachfolgenden Bedingungen zu veräußern. Die BAWAG behält sich das Recht vor, das Veräußerungsprogramm jederzeit zu beenden.

Tag des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung 4. April 2025

Tag der Veröffentlichung des Ermächtigungsbeschlusses 4. April 2025

Beginn und voraussichtliche Dauer des Programms 10. Februar 2026 bis 4. April 2030

Aktiengattung Inhaberaktien (ISIN: AT0000BAWAG2)

Beabsichtigtes Volumen Bis zu 543.520 Stück Aktien (entspricht 0,71% des Grundkapitals)

Preisgrenzen Die geplante Veräußerung erfolgt zu einem Gegenwert von EUR 0 je Aktie

Art der Veräußerung Außerhalb der Börse

Zweck der Veräußerung Verwendung eigener Aktien zur Erfüllung von Verpflichtungen aus Aktienprogrammen

Auswirkungen auf die Börsezulassung Keine

Hinweis gemäß -- 5 Abs 4 VeröffentlichungsV 2018:

Die gemäß -- 7 VeröffentlichungsV 2018 zu veröffentlichenden Details zu den durchgeführten Transaktionen im Rahmen des Veräußerungsprogramms sowie allfällige gemäß -- 6 VeröffentlichungsV 2018 zu veröffentlichende Änderungen des Veräußerungsprogramms werden auf der Website der BAWAG Group AG (https://www.bawaggroup.com/BAWAGGROUP/IR/EN) veröffentlicht.

Diese Veröffentlichung ist kein öffentliches Angebot zum Erwerb von Aktien der BAWAG Group AG und begründet keine Verpflichtung der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften, Angebote zum Rückerwerb von Aktien der BAWAG Group AG anzunehmen.

Über die BAWAG Group

Die BAWAG Group AG ist die börsennotierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Wien, Österreich und betreut über 4 Millionen Privat-, KMU- und Firmenkunden sowie Kunden des öffentlichen Sektors in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Irland, Großbritannien sowie den USA. Der Konzern bietet unter diversen Marken und über unterschiedliche Vertriebswege ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen an. Die Bereitstellung von einfachen, transparenten und erstklassigen Produkten sowie Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, steht in allen Geschäftsbereichen im Zentrum ihrer Strategie.

Diese Aussendung sowie weitere Informationen, darunter auch Finanz- und sonstige Informationen für Investoren, sind auf der Investor-Relations-Website der BAWAG Group unter https://www.bawaggroup.com/IR verfügbar.

Kontakt:

Financial Community: Jutta Wimmer (Head of Investor Relations) Tel: +43 (0) 5 99 05-22474 IR-Hotline: +43 (0) 5 99 05-34444 E-Mail: investor.relations@bawaggroup.com

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      BAWAG Group AG 
           Wiedner Gürtel 11 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   BAWAG Group Investor Relations 
Tel.:         +43 (0)59905-34444 
E-Mail:        investor.relations@bawaggroup.com 
Website:       www.bawaggroup.com 
ISIN(s):       AT0000BAWAG2 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel) 
Weitere        Lang & Schwarz Exchange 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1770325200842 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2026 16:00 ET (21:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
