Dies wäre eine echte Sensation und würde die Aktie wohl explodieren lassen! So will First Hydrogen eine Alternative zu uranhaltigen Brennstoffsalzen entwickeln. Dies ist Teil der Aktivitäten des Unternehmens im Bereich der Small Modular Reactors (SMRs) und grünem Wasserstoff. Dagegen ist thyssenkrupp nucera konservativer unterwegs und setzt auf grünen Wasserstoff aus Solar- und Windenergie. Großes Potenzial sieht man in Indien und will den dortigen Markt erschließen. Bei Plug Power geht es derzeit um die finanzielle Zukunft. Aktionäre müssen über eine massive Verwässerung abstimmen. Kurz vorher versucht der einstige Anlegerliebling noch mal gute Stimmung zu machen.Den vollständigen Artikel lesen ...
