Es war zu schön, um wahr zu sein: Ständig neue Rekorde, riesige Kurssprünge auch im Januar - der Tech-Sektor schien auch 2026 wieder alle Kritiker Lügen zu strafen. Doch dann kam die erste Handelswoche im Februar - und jetzt ist alles anders.Ein Kommentar von BÖRSE-ONLINE-REDAKTEUR Markus Voss. Kaum waren die Quartalszahlen von Amazonam Donnerstag um zwei Minuten nach Börsenschluss über die Bildschirme der Händler geflimmert, da lag die Aktie schon ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE