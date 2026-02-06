Der DAX hat am Donnerstag weitere Verluste verbucht. Aus dem Handel ging er mit einem Minus von 0,5 Prozent bei 24.491,06 Punkten. Und auch der Start in den Freitag sieht nicht freundlicher aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,3 Prozent tiefer auf 24.407 Punkte.Auf der Terminseite ist es zum Wochenschluss relativ ruhig. Es stehen erneut einige Quartalszahlen aus dem Programm. Es berichten unter anderem Toyota, Société Générale, Biogen, Under Armour und Philip Morris. Im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
