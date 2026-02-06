Amazon setzt bei seinen Investitionen neue Maßstäbe und lässt selbst die sonst so ausgabefreudigen Tech-Konkurrenten hinter sich. Für das laufende Jahr plant der Konzern Ausgaben von rund 200 Milliarden US-Dollar. Das Kapital soll unter anderem in Künstliche Intelligenz, Halbleiter, Robotik und Satellitenprojekte fließen.Konzernchef Andy Jassy erklärte, dass der Schwerpunkt der Investitionen auf dem Ausbau der KI-Infrastruktur liege. Amazon gehe davon aus, dass sich diese Ausgaben langfristig auszahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär