Tesla behauptet sich trotz schwieriger Rahmenbedingungen weiterhin im hart umkämpften chinesischen Markt für Elektroautos. Im Januar legten die Auslieferungen aus der Gigafactory Shanghai im Jahresvergleich um neun Prozent auf 69.129 Fahrzeuge zu. Damit landete Tesla auf Rang drei der Hersteller: BYD dominierte mit über 205.000 Einheiten, Geely folgte mit gut 124.000 Fahrzeugen.Der Zuwachs bei Tesla deutet allerdings weniger auf eine steigende Nachfrage hin. Die gemeldeten Zahlen umfassen sämtliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär