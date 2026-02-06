In den vergangenen Jahren haben unsere Aktien-Profis den Gesamtmarkt um Welten geschlagen. Auch für 2026 haben wir eine Reihe von Geheimtipps identifiziert, die eine bermerkenswerte Outperformance versprechen. Die eingangs im Titel erwähnten Aktien gehören jedoch nicht dazu. DroneShield profitiert weiterhin vom weltweit steigenden Sicherheitsbedarf und der zunehmenden Bedeutung von Drohnenabwehrsystemen. Gleichzeitig sorgt die starke Kursbewegung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de