EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PUMA SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die PUMA SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026
Ort: https://about.puma.com/de/investor-relations/finanzpublikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026
Ort: https://about.puma.com/en/investor-relations/financial-publications
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026
Ort: https://about.puma.com/de/investor-relations/finanzpublikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026
Ort: https://about.puma.com/en/investor-relations/financial-publications
06.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PUMA SE
|PUMA WAY 1
|91074 Herzogenaurach
|Deutschland
|Internet:
|www.puma.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2272624 06.02.2026 CET/CEST
© 2026 EQS Group