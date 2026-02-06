Datum der Anmeldung:
02.02.2026
Aktenzeichen:
B9-30/26
Unternehmen:
Allianz Capital Partners GmbH (D); Erwerb von 60% der Anteile an West Street Infrastructure Partners V Luxembourg SLP (LUX)
Produktmärkte:
Unternehmensbeteiligungen, Vermögensverwaltung
