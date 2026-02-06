ADX fährt schweres Gerät auf: Fördertests und neue Gasbohrung starten

Anzeige / Werbung

ADX Energy habe über den Beginn eines umfangreichen Arbeitsprogramms berichtet, das mehrere Projekte gleichzeitig vorantreibe. Nach Angaben des Unternehmens hätten die operativen Maßnahmen in den Explorationslizenzen ADX-AT-I und ADX-AT-II sowie in den bestehenden Öl- und Gasfeldern im Wiener Becken begonnen. Das Management habe hervorgehoben, dass damit sowohl die Wiederaufnahme wichtiger Tests als auch neue Bohrvorhaben und technische Optimierungen umgesetzt würden.

Fokus auf Welchau-1

Im Zentrum der aktuellen Arbeiten stehe die Wiederaufnahme der Fördertests bei der Bohrung Welchau-1. Das Unternehmen habe mitgeteilt, dass derzeit ein Bohrgerät aufgebaut werde, um die Reifling-Formation zu testen. Diese Gesteinsschicht gelte als potenzieller Träger von Öl oder Gas. Nach Darstellung des Managements sollen die Tests zeigen, ob Kohlenwasserstoffe vorhanden seien, in welcher Menge sie auftreten könnten und wie gut sie aus dem Gestein strömen würden.