Botín ist die mächtigste Bankerin Europas - und hat gerade für 10 Milliarden Euro die US-Regionalbank Webster gekauft. Auch bei Europas Bankenkonsolidierung wird Santander noch eine wichtige Rolle spielen. Die spanische Großbank Santander ist mit 157 Milliarden Euro Marktwert die größte Bank der Eurozone (Commerzbank: 39,6 Milliarden Euro). Die Santander-Aktie zählte 2025 mit einem Plus von 130 Prozent auch zu den Bestperformern unter Europas Bankaktien. Im vergangenen Jahr kletterte der Gewinn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Euro am Sonntag