Die BMW Group geht eine strategische Kooperation mit PreZero ein, dem Entsorgungs- und Recyclingunternehmen der Schwarz-Gruppe (Lidl/Kaufland). Ziel ist es, die Kreislaufwirtschaft in der europäischen Automobilbranche voranzutreiben. Kurz nach dem Start des Kompetenzzentrums für Kreislaufwirtschaft des VW-Konzerns in Zwickau geht auch BMW einen Schritt in Richtung einer kreislaufgerechten Zukunft. Gemeinsam mit PreZero, mit 3,9 Milliarden Euro Umsatz
