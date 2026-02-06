Amazon hat seine Zahlen für das vierte Quartal 2025 vorgelegt und dabei eine Marke durchbrochen, die noch vor wenigen Jahren unvorstellbar schien: Erstmals in der Konzerngeschichte kletterte der Quartalsumsatz auf über 213 Milliarden US-Dollar - ein sattes Plus von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Doch während die nackten Umsatzzahlen glänzen, sorgt eine andere Zahl für Diskussionsstoff in den Handelsräumen: Rund 200 Milliarden US-Dollar will Konzernchef Andy Jassy im Jahr 2026 in die Infrastruktur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
