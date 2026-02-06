Crasht es weiter? | Amazon: 200 Milliarden für KI, Strategy: Shortseller fertig? & Barrick
|12:17
|ROUNDUP 2: Amazon plant Investitionen von 200 Milliarden Dollar - Aktie sackt ab
| (neu: Vorbörslicher Kurs aktualisiert, Analyst im neuen 3. Absatz.) SEATTLE (dpa-AFX) - Amazon übertrifft bei geplanten Investitionen selbst seine ausgabefreudigen Tech-Rivalen: Der Handelsriese...
|12:10
|Nvidia, Amazon, Alphabet - spektakuläre Verschiebung
|Der Februar bringt Schmerzen, in allem wo in den den vergangenen Jahren "Rendite" drauf stand. Am Dienstag erlebten Wachstumsaktien, Bitcoin, Silber und Co. erneut einen rabenschwarzen Tag. Das lässt...
|12:07
|Aktien Frankfurt: Stabilisierungsversuch - Stellantis zieht Autosektor abwärts
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Zunehmende Zweifel an hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz verunsichern am Freitag erneut die Anleger am deutschen Aktienmarkt. Negative Nachrichten vom Autobauer Stellantis...
|12:00
|Luna (Prime Gaming): Amazon verschenkt 10 Spiele im Februar 2026
|11:58
|AKTIEN IM FOKUS: KI-Investitionen bereiten Kopfzerbrechen - Nun auch bei Amazon
| NEW YORK (dpa-AFX) - Hohe Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) haben die Anleger von Amazon am Freitag verschreckt. Die Aktien des Handelsriesen brachen im vorbörslichen US-Handel um mehr als...
|11:59
|Highest annual shareholder returns in Barrick history - 'with more to come': The balance sheet of New York- and Toronto-listed ...
|11:54
|Crasht es weiter? | Amazon: 200 Milliarden für KI, Strategy: Shortseller fertig? & Barrick
|10:27
|BARRICK MINING CORPORATION - Stabilität vor Bewegung
|10:27
|BARRICK MINING CORPORATION vor Sprung - ich handle jetzt
|09:50
|Barrick Mining flags board appointments: Barrick Mining (TSX:ABX) has appointed Mark Hill as the CEO to lead the ...
|11:54
|Crasht es weiter? | Amazon: 200 Milliarden für KI, Strategy: Shortseller fertig? & Barrick
|11:42
|Bitcoin crash: Navigating the red ink of Michael Saylor's Strategy
|11:42
|Strategy: Das größte Kartenhaus aller Zeiten?
|Manche Geschäftsmodelle funktionieren nur, solange die Musik spielt - und Strategy tanzt gefährlich nah am Abgrund Den vollständigen Artikel lesen ...
|11:14
|STRATEGY INC zündet - jetzt ist kein Zögern mehr erlaubt!
|10:46
|Bitcoin testet 60.000 US-Dollar: Saylors Strategy sitzt auf 8 Milliarden-Minus
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|AMAZON.COM INC
|173,98
|-7,87 %
|BARRICK MINING CORPORATION
|38,015
|+2,03 %
|STRATEGY INC
|96,26
|+6,08 %