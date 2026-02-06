Nach der Vorlage der Quartalszahlen und der bestätigten Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende September) zeigt sich die Aktie von Infineon volatil. Im Fokus stehen die erhöhten Investitionen, mit denen der Ausbau der Fertigungskapazitäten für Stromversorgungslösungen von KI-Rechenzentren vorangetrieben werden soll. Der KI-Boom soll dem Chiphersteller helfen, die anhaltende Schwäche im Automobilgeschäft zu überbrücken. Eine Bestandsaufnahme!Den vollständigen Artikel lesen ...
