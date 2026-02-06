Rheinmetall verliert am Donnerstag zeitweise über neun Prozent - der stärkste Rücksetzer seit Monaten. Analysten senken Prognosen, das milliardenschwere FCAS-Projekt droht zu scheiter. Ein Überblick. Rheinmetall-Aktie rutscht ab - Analysten dämpfen Erwartungen, geopolitische Entwicklungen belasten Am Donnerstag kam es zu einem spürbaren Kursrückgang bei der Aktie des Düsseldorfer Rüstungskonzerns Rheinmetall AG. Das Papier verlor im Tagesverlauf bis zu 9,5 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
