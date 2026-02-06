Die Tesla-Aktie hat in den letzten Tagen einen knackigen Rücksetzer einstecken müssen. Jetzt gilt es, wichtige charttechnische Marken zu verteidigen.Das Kerngeschäft Autos schrumpft, was 2025 erstmals zu einem Umsatzrückgang geführt hat. Energie- und Servicegeschäft wachsen jedoch stark und stabilisieren Marge und Ergebnis teilweise. Tesla treibt den strategischen Fokus auf "Physical AI" weiter voran: Robotaxi (erste Schritte zur unbeaufsichtigten Nutzung), FSD als Abo-Modell, Optimus-Roboter mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
