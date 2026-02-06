Domat/Ems - Die Ems-Chemie hat 2025 weniger Umsatz, aber mehr Gewinn gemacht. Das Kunststück gelang nicht zuletzt dank einer Verkaufsoffensive mit profitablen Neugeschäften. In einem von Verunsicherung und handelspolitischen Spannungen geprägten Umfeld ging der Umsatz der Ems um 5,8 Prozent auf 1,95 Milliarden Franken zurück. Um Währungseffekte bereinigt sanken die Einnahmen jedoch nur um 2,4 Prozent. Das vergleicht sich mit einem wieder leicht wachsenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab