Nach einem kurzen Rücksetzer an den vergangenen beiden Tagen legt die Aktie von Siemens Energy am Freitag bereits wieder zu und zählt zu den stärksten Werten im DAX. Der Energietechnikkonzern bleibt einer der Highflyer schlechthin an der deutschen Börse. Am kommenden Mittwoch, 11. Februar, werden die Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 (per Ende September) vorgelegt.Siemens Energy erlebt derzeit einen Boom. Dank des massiv steigenden Strombedarfs laufen die Geschäfte mit Gasturbinen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär