Wien (www.fondscheck.de) - Die Anteilsklassen mit monatlicher Ausschüttung von Fonds des Anbieters Allianz Global Investors stoßen bei Anlegern auf großes Interesse, so die Experten von "FONDS professionell".Mit den entsprechenden Tranchen, die seit März 2025 unter dem Schlagwort "Plan 12" beworben würden, habe der Asset Manager in Deutschland bereits 1,15 Milliarden Euro einwerben können. Das habe Alexandra Auer, Leiterin des Vertriebs in der EMEA-Region und Mitglied des Exekutivkomitees von Allianz Global Investors, im Gespräch mit "FONDS professionell ONLINE" gesagt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 fondscheck.de